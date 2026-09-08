AFP
翻訳者：
ユベントス主将マヌエル・ロカテッリが3カ月離脱の見通し、ルチアーノ・スパレッティの中盤危機はさらに深刻化へ
ロカテッリ、半月板損傷で手術を受ける
ユヴェントスのキャプテンは、日曜日にアリアンツ・スタジアムで行われたライバルのミラン戦での激闘の末の引き分けの中で負傷した。試合後、28歳の同選手は膝の違和感の深刻度を判断するため、詳細なメディカルチェックを受けた。検査の結果、ユヴェントスのメディカルスタッフが懸念していた最悪の事態が確認され、外側半月板に大きな損傷があり、直ちに処置が必要であることが判明した。完全な回復を確実にするため、クラブは損傷した組織を単純に除去するのではなく、損傷を修復する外科的処置を選択した。
『トゥットスポルト』によれば、優先されている医療的解決策は半月板の縫合で、より確実な方法ではあるものの、復帰までには少なくとも3カ月を要する。このアプローチは選手のキャリアにとって長期的により持続的な結果をもたらす一方で、ロカテッリは事実上、ウインターブレイクまで戦列を離れることになる。
- Getty Images
スパレッティ監督、手薄になる中盤の選択肢
ロカテッリの不在のタイミングは、ユヴェントスにとってこれ以上ないほど悪い。中盤はすでに限界寸前の状況で回っているからだ。クラブは現在、ケフラン・テュラムを欠く長期的な危機への対応を強いられている。テュラムは膝蓋大腿症候群の治療のため手術を受けることになった。フランス人MFが実戦復帰するのは2027年まで見込まれておらず、ロカテッリがこれまで埋めていた中盤中央の大きな穴が残されている。
こうした問題に追い打ちをかけているのが、他の重要な戦力をピッチに立たせ続ける難しさだ。アメリカ代表のウェストン・マッケニーは、筋肉疲労が長引いているため直近2試合を欠場。一方で、今夏加入のパプ・サールはいまだ大きなインパクトを残せていない。サールは軽度の筋肉系の問題を抱えたままトッテナム・ホットスパーから加入しており、開幕前の準備が十分ではなかったため、すぐに先発メンバーへ組み込まれる状態にはなかった。
ユヴェントスのチーム全体に広がる負傷への懸念
ユベントスの問題は中盤にとどまらず、現在の負傷者続出の影響はピッチ上の複数のポジションに及んでいる。エースFWケナン・ユルドゥズは足の手術を受けた後、長期離脱が続いており、復帰は11月の代表ウィーク明け以降になる見込みだ。最後の局面で違いを生み出すユルドゥズの創造性の欠如は、ここ最近の引き分けですでに感じられており、さらにロカテッリの低い位置からの配球力も失われたことで、セリエAで規律の整った守備ブロックを崩す難しさに拍車がかかっている。
一方で、守備陣の層の厚さも試されている。ジェフ・エカトールとフアン・カバルはいずれも現在離脱中で、それぞれの負傷から回復するまで、さらにおよそ1カ月の欠場が見込まれている。その一方で、イタリア代表のアンドレア・カンビアーゾは軽度の足首の捻挫を抱えているものの、チームメートたちより早く戦列復帰できる期待もある。
- AFP
次世代の戦力補強と若手のチャンス
経験豊富な選択肢の不足に直面する中、スパレッティはこの穴を埋めるため、クラブ内部のユース世代に目を向けざるを得なくなっている。イタリアサッカーの下位カテゴリーで戦うユヴェントスNext Genの squad からは、トップチームのトレーニングや試合日のメンバーに向けて複数の補強がもたらされる見通しだ。技術的な議論の中でたびたび名前が挙がっているのが、リザーブチームでのパフォーマンスによってスカウト陣に強い印象を与えてきた才能ある若手、アウグスト・オウスだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。