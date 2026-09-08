ロカテッリの不在のタイミングは、ユヴェントスにとってこれ以上ないほど悪い。中盤はすでに限界寸前の状況で回っているからだ。クラブは現在、ケフラン・テュラムを欠く長期的な危機への対応を強いられている。テュラムは膝蓋大腿症候群の治療のため手術を受けることになった。フランス人MFが実戦復帰するのは2027年まで見込まれておらず、ロカテッリがこれまで埋めていた中盤中央の大きな穴が残されている。

こうした問題に追い打ちをかけているのが、他の重要な戦力をピッチに立たせ続ける難しさだ。アメリカ代表のウェストン・マッケニーは、筋肉疲労が長引いているため直近2試合を欠場。一方で、今夏加入のパプ・サールはいまだ大きなインパクトを残せていない。サールは軽度の筋肉系の問題を抱えたままトッテナム・ホットスパーから加入しており、開幕前の準備が十分ではなかったため、すぐに先発メンバーへ組み込まれる状態にはなかった。