ユヴェントスへの忠誠心に加え、ボヌッチは難しい個人的状況にも直面していた。2歳の息子マッテオが重い病気と診断されており、そのことがイタリアに残るという彼の決断に大きな影響を与えた。

さらに、こう付け加えた。「EUROの後、私はユーベと話をした。マッテオの病気、そしてユーベを離れることに100パーセントの気持ちになれなかったこと、特にクラブから『たとえ信じられないようなオファーが届いても、君を売ることはない』と伝えられていたことがあって、残留は自然な決断だった。グアルディオラと仕事をすれば、技術的にも戦術的にもさらに大きな経験を積むことができただろう」