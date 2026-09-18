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「ユベントスはずっと夢だった」 レオナルド・ボヌッチがペップ・グアルディオラとマンチェスター・シティを断った経緯を明かす
グアルディオラによるボヌッチ獲得への動き
ボヌッチは『Sport Mediaset』を通じてWorld Soccer Agencyに対し、自身がプレミアリーグへの大型移籍にどれほど近づいていたかを詳しく明かした。最終ラインからのビルドアップ能力を高く評価していたグアルディオラにとって、彼は最優先の獲得対象だった。ボヌッチは、2016年の欧州選手権期間中に感じていた大きなプレッシャーと名誉について説明した。
ボヌッチは「自分のプレースタイルにとって、最も合っていて、後方からつなぐプレーを最も評価してくれる監督はグアルディオラだ。だから彼は何週間にもわたって自分にアプローチしてきた。そして言っておくが、グアルディオラに求められるというのは、ほかとはまったく違う経験なんだ。本当に心が揺らぐし、それがユーロの最中だったから、集中しなければならない中で大変だった。ただ、大会中にもいくつか話し合いはあった」と語った。
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下さなければならない苦渋の決断
イングランドで支配的な勢力となっていたマンチェスター・シティの強い魅力があったにもかかわらず、ボヌッチはユベントスとの深い感情的な結びつきを簡単に断ち切ることができなかった。ボヌッチはすでに同クラブでチャンピオンズリーグ決勝に進出しており、イタリアの名門に強い結びつきを感じていた。本人はこう打ち明けている。「自分にとって、ユベントスを去るという考えは胸が痛むものだった。ある日は『プレミアリーグに行ける、しかもグアルディオラの下でだ。なんて素晴らしいんだ』と思っていた。でもその翌日には、自分はずっとユベントスを夢見てきたのだと思い出した」
家族を優先し、トリノに残留へ
ユヴェントスへの忠誠心に加え、ボヌッチは難しい個人的状況にも直面していた。2歳の息子マッテオが重い病気と診断されており、そのことがイタリアに残るという彼の決断に大きな影響を与えた。
さらに、こう付け加えた。「EUROの後、私はユーベと話をした。マッテオの病気、そしてユーベを離れることに100パーセントの気持ちになれなかったこと、特にクラブから『たとえ信じられないようなオファーが届いても、君を売ることはない』と伝えられていたことがあって、残留は自然な決断だった。グアルディオラと仕事をすれば、技術的にも戦術的にもさらに大きな経験を積むことができただろう」
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ボヌッチの次は何か。
2024年に現役を引退したボヌッチは、現在は指導者の役割へと転身している。現時点では、イタリア代表でロベルト・マンチーニ監督のスタッフの一員を務めている。今後、ボヌッチはベルギー、トゥルキエ、フランスとの今後のUEFAネーションズリーグに向けた準備でチームを支え、祖国への長年の献身を続けていく。
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