次の試合 AZ UEFAヨーロッパリーグ 15:00 JUV 視聴する

ユベントスの最高経営責任者（CEO）、ジョヴァンニ・カルネヴァーリは、同クラブの株主総会で、規則上、マヌエル・ロカテッリに代えてエドン・ジェグロヴァをUEFA登録リストに加えることは不可能だと確認した。「ロカテッリはイタリアで育成された選手であり、代わりに登録できるのはイタリアで育成された選手だけだ。したがって、ジェグロヴァではなくエカトルだ」