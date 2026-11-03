ユベントスの最高経営責任者（CEO）、ジョヴァンニ・カルネヴァーリは、同クラブの株主総会で、規則上、マヌエル・ロカテッリに代えてエドン・ジェグロヴァをUEFA登録リストに加えることは不可能だと確認した。「ロカテッリはイタリアで育成された選手であり、代わりに登録できるのはイタリアで育成された選手だけだ。したがって、ジェグロヴァではなくエカトルだ」
Getty Images / Calciomercato
翻訳者：
ユベントスのUEFA登録メンバー、カルネヴァーリが認める「ロカテッリに代えてジェグロヴァを登録することはできない。エカトルなら可能だ」
なお、ロカテッリは負傷により3月まで離脱する。一方、ジェグロヴァはシーズン開幕時にUEFAの登録リストに含まれておらず、ジェフ・エカトルも同様だった。エカトルはリスト作成時に負傷していた。元ジェノア所属で2006年生まれの同選手は、日曜夜にアリアンツ・スタジアムで行われ、ナポリに2-0で勝利したリーグ戦で再び招集メンバーに名を連ねた。
ユヴェントスはこれを受け、登録リストの変更を決めた（重傷者が出た場合に認められる措置）。今夏にジェノアから獲得したセンターフォワードを、監督が起用できる選手のリストに加えた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。