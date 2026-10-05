純粋な技術的妙技だけでなく、スパレッティは、このトゥルキエ代表の成熟度と、従来の戦術的な枠組みの外でプレーする際に見せる物静かな人柄にも同じだけの賛辞を送っている。

この評価についてさらに説明し、指揮官は次のように付け加えた。「彼はもう少しプレーする必要がある。しかし、予測不可能性や、フットボールで期待されるルールやタイミングの外にとどまるそのやり方に、私は似たものを見ている。彼は本当にいい人間で、近所にいるようなタイプの青年だが、同時にリーダーでもある。多くを語る必要のないタイプのリーダーだ」