AFP
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ユベントスのケナン・ユルドゥズを称賛、ルチアーノ・スパレッティ監督がトルコの逸材をPSGのフヴィチャ・クワラツヘリアになぞらえる
スパレッティがクヴァラツヘリアとの共通する特徴を指摘
ユヴェントスのスパレッティ監督はユルディズを称賛し、このFWはナポリが2022-23シーズンにタイトルを獲得した際のフヴィチャ・クヴァラツヘリアと同じように、予測不能な周波数でプレーしていると主張した。21歳の同選手は、14ゴール10アシストを記録したことで、昨季はビアンコネリにおける疑いようのない攻撃の中心だった。しかし、トルコ人アタッカーの今季は、8月に負った中足骨骨折の影響で出場時間がわずか69分にとどまり、停滞している。
- Getty Images Sport
戦術家がまれな独創的狂気を強調
スパレッティは、若きアタッカーの本能にすっかり魅了されている。それはイタリアサッカーで最も組織された守備ラインでさえ崩し得るものだと考えているからだ。ベテラン指揮官は『トゥットスポルト』に対し、この神童の輝きについて次のように語った。「ユルディズはフットボールを輝かせる。彼の一つひとつの動きは独創的で、システムを壊すものだ。彼が動き始める時、次に何をするかについて、本人ですら必ずしもプランを持っているわけではない。時には練習で、DFたちが彼の動きを予測しているのに、それでも止められないのを目にする。彼には発明の狂気がある。私にとって、彼はクバラツヘリアと比較できる存在だ」
年齢をはるかに超えたリーダーシップの存在感
純粋な技術的妙技だけでなく、スパレッティは、このトゥルキエ代表の成熟度と、従来の戦術的な枠組みの外でプレーする際に見せる物静かな人柄にも同じだけの賛辞を送っている。
この評価についてさらに説明し、指揮官は次のように付け加えた。「彼はもう少しプレーする必要がある。しかし、予測不可能性や、フットボールで期待されるルールやタイミングの外にとどまるそのやり方に、私は似たものを見ている。彼は本当にいい人間で、近所にいるようなタイプの青年だが、同時にリーダーでもある。多くを語る必要のないタイプのリーダーだ」
- Getty Images Sport
ビアンコネーリは決定的な冬の復帰を待っている
トリノの名門は現在セリエAで7位につけており、代表ウィーク明けには厳しいカリアリ戦を控えている。スパレッティは、これ以上の身体的な問題が起きないことを前提に、少なくとも12月まではこのエースFWの完全回復を待たなければならない。指揮官の高い評価が正しいことが証明されれば、ユルディズの復帰は、ユヴェントスを再び優勝争いへ押し戻すために必要な重要な得点力をもたらすことになる。
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