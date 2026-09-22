ジョバンニ・マラゴーFIGC会長が、スタジアムで一部ユベントスサポーターがサンドロ・マッツォーラの死去を悼む黙とうを守らなかったことを受けてクラブに科された罰金について見解を示した。「私が思うのは、一部の人のためにクラブ全体、スタジアム全体を巻き込むような議論があってはならないということだ」とANSAが伝えている。「この件では、会場にいた大多数の人たちが非常に強い反応を示したように思う。なぜなら、ああしたことはユベントスの幹部をはじめ、誰もが悲しんだからだ」
翻訳者：
ユベントスに罰金、マラゴー「一部の者のためにクラブ全体を巻き込むべきではない」
「一般化するのは間違いだ」
ラパッロでのイベントに出席したマラゴー氏は、さらにこう続けた。「サッカーの問題？ 私は一括りにするのは間違いだと思う。サッカー全体の問題だとは言えない。4万人の観客が入るスタジアムで、30人、20人、50人がブーイングすることもある。私たちは、学校のような価値観が問われるほかの場面でもそれを目にしている。青ざめたり、さらには恥ずかしく思ったりするようなことをする人が何人かいたとしても、決して一般化してはならない」。
イタリア代表について
最後に、マンチーニ率いるイタリア代表については「楽観的かって？ もともとそういう性格だ。だが何より、そうでなければならない」。
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