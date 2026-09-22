ラパッロでのイベントに出席したマラゴー氏は、さらにこう続けた。「サッカーの問題？ 私は一括りにするのは間違いだと思う。サッカー全体の問題だとは言えない。4万人の観客が入るスタジアムで、30人、20人、50人がブーイングすることもある。私たちは、学校のような価値観が問われるほかの場面でもそれを目にしている。青ざめたり、さらには恥ずかしく思ったりするようなことをする人が何人かいたとしても、決して一般化してはならない」。



