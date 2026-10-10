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ユベントスとインテルは、カリアリの若手アレッサンドロ・ロマーノが1月に移籍しないと伝えられた
ロマーノへの関心に対するカリアリの姿勢
カリアリは、最近のイタリア代表での活躍を受けて、この至宝が大きな注目を集めていることを十分に認識している。ロマーノは、ローマからサルデーニャへ買い取り義務付きのローンで加入したばかりだが、直近の代表ウィークでベルギー戦という注目度の高い一戦でデビューを飾るなど、イタリア代表で3試合に出場したことで評価を急上昇させている。トリノやミラノからの関心が高まる中でも、カリアリのディレクター、ピエトロ・アッカルディはシーズン途中での退団はあり得ないと明言した。
アッカルディは、今季残りを戦う上でチームを強く競争力のある状態に保つことは、クラブがサポーターに対して負う責務だと強調した。「彼が多くの関心を集め始めていることは、我々も十分に分かっている。2006年生まれで、これだけの資質と大きな成長の余地を持つ選手なら当然だ。こうした人々を代表するということは、一時的な存在のように感じてはいけないということでもある。1月にこれほど価値のある選手を失うことなど、誰一人考えていない。我々はファンベースの規模でイタリア7番目のクラブであり、だからこそ皆が自分たちの人々に対する責任を理解している」とアッカルディは『トゥットスポルト』に語った。
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未来を見据えて
アッズーリのユニフォームを着る決断について、アッカルディは、ロマーノが重要な選択に際して開かれた姿勢と自立した個性のバランスを持って臨む人物だと強調した。助言にはしっかり耳を傾ける一方で、最終的には自らの意思で決断を下し、現在のキャリアと将来の目標の双方にかなう選択をするため、心に従ったという。
「彼は人の話を聞くタイプだが、同時に自分自身の個性と、自分自身のキャラクターも持っている。だからこそ、彼自身が説明したように、現在のためだけでなく将来のためにも、この選択は心で決めなければならないと感じたのだ」と、アッカルディは説明した。
成長と精神的な強さ
アッカルディがロマーノを信頼する理由は、トップリーグに到達する前に下部リーグで過ごした時期に示した、すでに証明済みの粘り強さにある。ロマーノのスペツィアでの在籍期間こそが、この選手の長期的なポテンシャルを確信するきっかけになったとディレクターは指摘した。若きMFはリグーリアのクラブにとって試練の時期に全試合へ出場し、その年代の選手としては稀な成熟ぶりを示した。
「彼には昨季、スペツィアで難しい状況にどれだけ素早く順応したかで感銘を受けた。トップチームレベルでの初めての経験だった若い選手が、困難があったにもかかわらず自分の地位を築き、19試合すべてに出場したというのは、どんなメンタリティーを持っているかを示している。彼にはこの夏、間違いなく高い需要があった。ほかのチームも関心を示していたが、違いを生んだのはカリアリのプロジェクトであり、とりわけ監督だったと私は思う」とアッカルディは語った。
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飛躍の中でも謙虚さを失わず
アッカルディは、ロマーノが急速に台頭したにもかかわらず、カリアリでの初日と変わらず地に足のついた姿勢を保っていると強調した。代表チームの座をつかんだことが彼の成長を間違いなく後押ししている一方で、このディレクターは、その若き才能が自身の当面の歩みと成長の軸はあくまでクラブにあると理解していると指摘した。
「初日と同じだ。彼は代表チームが確かに何かを与えてくれたと分かっているが、同時に自分の道はここカリアリにあることも理解している」とアッカルディは語った。
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