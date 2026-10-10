アッカルディがロマーノを信頼する理由は、トップリーグに到達する前に下部リーグで過ごした時期に示した、すでに証明済みの粘り強さにある。ロマーノのスペツィアでの在籍期間こそが、この選手の長期的なポテンシャルを確信するきっかけになったとディレクターは指摘した。若きMFはリグーリアのクラブにとって試練の時期に全試合へ出場し、その年代の選手としては稀な成熟ぶりを示した。

「彼には昨季、スペツィアで難しい状況にどれだけ素早く順応したかで感銘を受けた。トップチームレベルでの初めての経験だった若い選手が、困難があったにもかかわらず自分の地位を築き、19試合すべてに出場したというのは、どんなメンタリティーを持っているかを示している。彼にはこの夏、間違いなく高い需要があった。ほかのチームも関心を示していたが、違いを生んだのはカリアリのプロジェクトであり、とりわけ監督だったと私は思う」とアッカルディは語った。