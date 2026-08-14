ゴンサレスとコープマイネルスが、アリアンツ・スタジアムを離れる可能性がある選手の筆頭に挙がっている。両選手はビアンコネリでの在籍期間に明暗の分かれる時期を過ごした後、移籍市場で激しい憶測の中心となっている。

クラブは、円滑な移行を進めるべく、この2人に対する本格的なオファーを評価する姿勢を示している。クラブの評価額と選手たちの希望の双方を満たす適切な移籍先を見つけることが優先事項となっている。