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ユベントスが放出へ！ ユベントス、ニコ・ゴンサレスとトゥーン・コープマイネルスという主力の名前を市場に出す
トリノでの戦略的な動き
『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスはチーム再編に向け、主な焦点を選手の放出に移している。クラブ首脳陣は、完全移籍や戦略的な退団によってスカッドを整理し、資金を確保するべく積極的に動いている。
この戦略は、経営陣が選手層と財務計画の見直しを進める中で、トリノにおける大きな方針転換を示している。関心を示すクラブとの交渉が進む中、今後数日で首脳陣にはいくつかの重要な決断が待っている。
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退団候補の筆頭
ゴンサレスとコープマイネルスが、アリアンツ・スタジアムを離れる可能性がある選手の筆頭に挙がっている。両選手はビアンコネリでの在籍期間に明暗の分かれる時期を過ごした後、移籍市場で激しい憶測の中心となっている。
クラブは、円滑な移行を進めるべく、この2人に対する本格的なオファーを評価する姿勢を示している。クラブの評価額と選手たちの希望の双方を満たす適切な移籍先を見つけることが優先事項となっている。
戦力編成の管理
バランスが取れ、競争力のある陣容を維持するためには、チーム編成のスリム化が首脳陣にとって不可欠である。退団を適切に進めることは、移籍市場が閉まる前に新戦力を迎えるための枠と資金面での柔軟性を生み出すことにもつながる。
経営陣は、数人の構想外選手や注目選手の去就を整理するため、仲介者と緊密に連携している。チームの質を維持しながら収支のバランスを取ることは、スポーツディレクターにとって繊細な仕事である。
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移籍市場を見据えて
移籍市場の締め切りが近づくなか、ユヴェントスにはこれら重要な放出をまとめ上げる重圧がかかっている。ゴンサレスとコープマイネルスの去就を整理できるかどうかが、クラブの今夏の補強の残りを左右することになる。
トリノのクラブがこの重要局面をどう乗り切るのか、ファンもアナリストも注視している。売却が成功すれば、最終的にスカッドの最後の調整への道が開かれる。
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