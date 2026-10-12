そして、このスローペースの中にいるのがコロ・ムアニだ。このサッカーが合わないセンターフォワードである。彼に必要なのはスペース、カウンター、目の前に広がるピッチだ。フランクフルトで彼を輝かせたものばかりだが、ここではそのすべてが戦術によって最初から奪われている。ホテルの一室で競技をするよう求められた、やり投げ選手のようなものだ。シュートを打てず、表情は曇る。そして絶好機が巡ってきても、至近距離からの一撃をクロスバーに当ててしまう。その少し前に苦労の末に決めた今季初ゴールも、これで無駄になった。つまり、ルチアーノ・スパレッティの下でどんなサッカーをするかは夏の時点ですでに分かっていたのに、獲得を望み、金を払って迎えたセンターフォワードなのだ。深刻だが、まともではない。またしても。



