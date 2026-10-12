フライアーノが書いたことはないが、書いていてもおかしくない冗談がある。「状況は深刻だ。だが、真剣ではない」。今のユヴェントスにぴったりだ。チームは最後の、そして逆説的な頼みの綱を、足元の技術に優れたコソボ出身のウイングに見いだした。もしサッカーにゴールがなければ、本当に世界最高の選手の一人になっていたであろうタイプだ。ジェグロヴァには敬意を払っている。それも心からだ。だが、ユヴェントスというチームが技術面で救われるかどうかを彼のドリブルやプレーに託しているのなら、問題は彼ではない。問題は、それ以外のすべてにある。
ユベントスがジェグロヴァ頼みなら、状況は深刻だが、真面目な話ではない。
なぜなら、逆説はここにあるからだ。そしてそれは、久しくユベントスを取り巻く苦笑いを誘う。決して悪いプレーをしているわけではなく、統計上もほぼすべての数字が味方している。それなのに、悪いプレーをしていないにもかかわらず、ゴールが何なのかまるで分からない唯一のチームでもある。今季序盤のこの状況を、カリアリ戦の数字がまたしても示している。統計上の異常であり、ほとんどコンセプチュアル・アートのようだ。ゴールのないボール保持、突破口のない猛攻、実りのない労力。
常にボールを保持する。いや、時には保持しすぎるほどだ。相手を包囲し、ペナルティーエリア内に押し込め、自陣に釘付けにする。ボールも驚くほどの数を奪い返す。だが、その後は？ 奪ったボールを生かせない。高い位置でのボール奪取は、本来なら鋭い攻撃の始まりとなるはずだ。ところが、そこから長々と考え込む。ボールを動かし、考え、テンポを落とし、相手が守備を立て直す時間をたっぷり与えてしまう。ようやく攻めに出る頃には、前方に9人か10人が並び、使えるスペースは0平方メートル。ペナルティーエリアはラッシュ時の地下鉄さながらだ。誰もが中にひしめき、誰も動かず、ボールの行き場もない。
一つのテンポで進む、遅くて勝負への厳しさを欠いたサッカーだ。この仕事における厳しさは、性格上の欠点ではなく、技術の一つだ。最初に縦へ入れるパス、守備陣が一息つく前にマークを外す動き、打てるスペースがわずかでもあれば放つシュート、そして後から監督にそうさせるのではなく、自らジェリー・ミナと正面から対峙することを指す。だが、ユベントスには外交的とさえ言えるほどの丁寧さがある。攻撃を組み立て、仕上げにかかり、相手にはどう対応するかを考えるための時間まで与えてしまう。
そして、このスローペースの中にいるのがコロ・ムアニだ。このサッカーが合わないセンターフォワードである。彼に必要なのはスペース、カウンター、目の前に広がるピッチだ。フランクフルトで彼を輝かせたものばかりだが、ここではそのすべてが戦術によって最初から奪われている。ホテルの一室で競技をするよう求められた、やり投げ選手のようなものだ。シュートを打てず、表情は曇る。そして絶好機が巡ってきても、至近距離からの一撃をクロスバーに当ててしまう。その少し前に苦労の末に決めた今季初ゴールも、これで無駄になった。つまり、ルチアーノ・スパレッティの下でどんなサッカーをするかは夏の時点ですでに分かっていたのに、獲得を望み、金を払って迎えたセンターフォワードなのだ。深刻だが、まともではない。またしても。
そこで登場するのが、ほかの誰にもないものを持っているように見える、ただ2人の選手だ。ジェグロヴァとアライベゴヴィッチである。本当に足元の技術があり、ドリブルで相手を抜き、想定された展開にはない優位性を生み出せるのは、この2人だけだ。これほどの歴史を持つチームが彼らなしでは成り立たないと言うのは、トリノでは異端に聞こえるかもしれない。だが、それは監督の気まぐれではなく、実際のプレーが示す事実だ。相手の低い位置に敷かれた守備ブロックを攻略するには、ドリブルで突破口を開く選手が必要になる。ほかの選手たちの技術が総じて乏しいこともあり、洗練されたパス交換だけでは攻撃が行き詰まってしまうからだ。
サッスオーロ戦で見た通りだ。ジェグロヴァがピッチに入ると、プレーのテンポも試合の流れも変わった。昨夜のカリアリ戦でも同じ光景が繰り返された。1対1、均衡を破る技術、そして、独自の技術的な手段が実に乏しく見えるチームにとって最後の頼みの綱となるドリブル。確かに効果はある。だが、そこには矛盾が残る。攻撃戦略のすべてがエドン・ジェグロヴァのひらめきを願うことに尽きるなら、問題を別の場所に移しただけだ。彼が入ると、チーム全体がその1対1に頼り、自らの責任を手放してしまう。これもまた、今の状況を物語っている。
そして、危機を喜劇に変えているのはここだ。ユベントスはアイデアのないチームではない。アイデアが一つしかないチームなのだ。何十年もの間、指揮官を求めてきた街で、マンションの管理人のようなサッカーをしている。クオリティが足りないなら、強度や攻守の切り替え、勝利への飢えで補う。ピッチ上で打開策が見つからないときに「別の何か」を持ち込もうとする意欲も必要だ。だがユベントスは、パス回しでそれを補う道を選んだ。つまり、まさにクオリティが必要な唯一の手段を選んだのだ。
圧倒的な強豪がいないセリエAで、すでに出遅れていることは深刻だ。一方、ボールをゴールに入れるという、サッカーの最も基本的なことを忘れたかのようなチームに、まともな展望は描けない。それを取り戻すまで、ユヴェントスの命運はエドン・ジェグロヴァとケリム・アライベゴヴィッチの足に懸かる。「不安定さ」がキャリアを貫く曲芸師と、成長を急ぐよう求められる若者だ。この状況は2人の才能を物語ると同時に、それ以外のこともほぼすべて物語っている。
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