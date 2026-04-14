ユニオン・ベルリンは、ブンデスリーガ初となる女性監督マリー＝ルイーズ・エタ氏への「常軌を逸した」女性蔑視攻撃を否定し、彼女に「100％の信頼」を寄せていると表明した。

ユニオンのディレクターは、クラブがエタの能力を全面的に信頼していると述べた。彼女への批判は、現代サッカー界から消えるべき古い考え方を反映しているという。

「本人とはまだ話していないが、その批判は目にした。だが読むことも見ることも拒んでいる。これはリーダーとしての資質の問題だ。私たちはルイに100％の信頼を寄せ、揺るぎない確信を持っている。

「現代においてこのような問題に対処しなければならないとは狂気だ。彼女は極めて有能なリーダーであり、ユニオンの全員が100％支持している。今後議論が再燃しないよう全力を尽くす。ただただ恥ずかしい」