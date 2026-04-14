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ユニオン・ベルリンは、ブンデスリーガ初となる女性監督マリー＝ルイーズ・エタ氏への「常軌を逸した」女性蔑視攻撃を否定し、彼女に「100％の信頼」を寄せていると表明した。
ヘルト氏、歴史的任命への反発を非難
エタ氏がブンデスリーガ初となる女性監督に就任した際、ユニオン・ベルリンは彼女を全面支持し、女性蔑視の反応を非難した。スポーツディレクターのヘルト氏は、ネット上の誹謗中傷を批判し、クラブの決定に性別は関係ないと強調。時代遅れの考えではなく、指導力とリーダーシップに注目すべきだと語った。
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ヘルトはエタを擁護し、批判を「恥ずかしい」と一蹴した
ユニオンのディレクターは、クラブがエタの能力を全面的に信頼していると述べた。彼女への批判は、現代サッカー界から消えるべき古い考え方を反映しているという。
「本人とはまだ話していないが、その批判は目にした。だが読むことも見ることも拒んでいる。これはリーダーとしての資質の問題だ。私たちはルイに100％の信頼を寄せ、揺るぎない確信を持っている。
「現代においてこのような問題に対処しなければならないとは狂気だ。彼女は極めて有能なリーダーであり、ユニオンの全員が100％支持している。今後議論が再燃しないよう全力を尽くす。ただただ恥ずかしい」
なぜエタが後継者と見なされていたのか
ハイデンハイム戦の納得できない結果を受け、ユニオン・ベルリンはシュテフェン・バウムガルト監督と袂を分かつことを決定。その直後にエタの昇格が決まった。
「決定打はハイデンハイムでのパフォーマンスだ。その夜に決断した」とヘルトは説明した。「すぐにマリー＝ルイーズに連絡し、提案を伝えた。彼女は即承諾し、私たちの信頼を喜んでくれた。
U-19チームでも成果を出し、監督経験も豊富です。 さらに、互いに顔見知りである点も大きい。一から説明する必要はない。彼女はスタジアムも雰囲気も、スタッフも、何よりも選手たちも知っている。我々は、監督経験がある者が真の指揮官になると確信している。だからこそ、彼女が最適な選択だ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
エタ監督の急務は、ブンデスリーガ終盤戦でユニオン・ベルリンを再浮上させること。土曜のヴォルフスブルク戦に勝てば、上位半数入りが見えてくる。