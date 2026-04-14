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ユニオン・ベルリンが初の女性監督にマリー＝ルイーズ・エタ氏を任命。ヴィンセント・コンパニ氏が就任。
ユニオン・ベルリンがブンデスリーガの歴史に名を刻んだ
今週、ユニオンはバウムガルトの後任として34歳のエタを正式に任命した。これはブンデスリーガ最下位ハイデンハイムに3-1で敗れたことを受け、首脳陣が前監督との契約を解除しての決断だ。新体制はリーグから広く歓迎され、特にコンパニは絶賛している。 「レコルドマイスター」の監督は、戦術面だけでなく、この決定の重要性を強調した。
- Marie-Louise Eta getty
コンパニーが重要なロールモデルを称賛
火曜日にコメントしたコンパニーは、この歴史的決定を即座に称賛し、その広範な社会的影響を強調した。サッカー界には、これを単なる日常変化と片付けるのではなく、その重要性を認識するよう強く求めた。 「とても嬉しいです」とコンパニー。「彼女は若い女の子たちのロールモデルとなり、『どこでもコーチとして成功できる』と示してくれるでしょう。こうした物語は重要です。特別な瞬間なのに『ただのコーチだ』と軽視されるかもしれません。でも、これは特別なことなのです。」
新しい上司には忍耐が必要だ
元マンチェスター・シティDFは、就任直後のプレッシャーを除き、エタが男性監督と同じ扱いを受けることを望むと語った。ベルリンのクラブが困難な時期にある今、クラブと世間が彼女の構想を実行する時間を与えてほしいと述べ、「彼女に忍耐強く接してほしい」と付け加えた。 エタは今シーズン残り5試合を指揮した後、来シーズンから女子チームのヘッドコーチに就任する予定だ。
- Getty Images Sport
バイエルン・ミュンヘンに重大な試練が待ち受けている
他チームの成果を称えつつ、コンパニ率いるバイエルンは明日、正念場を迎える。今季45試合39勝のバイエルンは、チャンピオンズリーグ準々決勝でレアル・マドリードをホームに迎える。日曜のシュトゥットガルト戦前に、1stレグの1－2のビハインドを覆す必要がある。