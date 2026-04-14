ユニオン・ベルリンが初の女性監督にマリー＝ルイーズ・エタ氏を任命。ヴィンセント・コンパニ氏が就任。

火曜日にコメントしたコンパニーは、この歴史的決定を即座に称賛し、その広範な社会的影響を強調した。サッカー界には、これを単なる日常変化と片付けるのではなく、その重要性を認識するよう強く求めた。 「とても嬉しいです」とコンパニー。「彼女は若い女の子たちのロールモデルとなり、『どこでもコーチとして成功できる』と示してくれるでしょう。こうした物語は重要です。特別な瞬間なのに『ただのコーチだ』と軽視されるかもしれません。でも、これは特別なことなのです。」