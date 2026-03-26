「アンジェロ・スティラー」――DAZNのレオン・カラシュ記者から「お気に入りのドイツ人選手は誰か」と尋ねられたリトラーはそう答えた。ダーツ界のスーパースターである彼に対し、記者は称賛の言葉を返したが、リトラーが即座に付け加えた一言に、DAZNの記者は完全に動揺してしまった。
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「ユナイテッドに来てくれ！助けが必要なんだ」：ダーツ界のスーパースター、ルーク・リトラーは、このブンデスリーガのスター選手をマンチェスター・ユナイテッドでプレーしてほしいと考えている
「ユナイテッドに来てくれ！助けが必要なんだ」とリトラーは語った。ダーツのダブルス世界王者である彼は、その理由も明かした。「カゼミーロがチームを去るからだ」。
実際、34歳のカゼミーロのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は更新されず、スティラーもこのブラジル人選手と同様に守備的ミッドフィールダーだ。
しかし、カゼミーロの強みがボール奪取と世界クラスの空中戦にあるのに対し、スティラーはむしろ深い位置からゲームを組み立てるプレイメーカーであり、パス供給者だ。 アレクサンダル・パブロヴィッチの負傷により、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督から今後の国際試合への招集を受けたVfBシュトゥットガルトのこの選手は、果たしてユナイテッドでレジェンドであるカゼミーロの後継者となる資質を本当に備えているのだろうか？少なくとも、ユナイテッドは同じポジションの後継者を探すべきなのだろうか？
いずれにせよ、リトラーがアンジェロ・スティラーのような選手に注目しているという事実は、現在ベルリンで開催中のプレミアリーグ・オブ・ダーツ第8節に参加しているこのダーツ界のスーパースターが、サッカーに関する一定の知識を持っていることを示している。