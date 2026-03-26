「ユナイテッドに来てくれ！助けが必要なんだ」：ダーツ界のスーパースター、ルーク・リトラーは、このブンデスリーガのスター選手をマンチェスター・ユナイテッドでプレーしてほしいと考えている

「ユナイテッドに来てくれ！助けが必要なんだ」とリトラーは語った。ダーツのダブルス世界王者である彼は、その理由も明かした。「カゼミーロがチームを去るからだ」。

実際、34歳のカゼミーロのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は更新されず、スティラーもこのブラジル人選手と同様に守備的ミッドフィールダーだ。

しかし、カゼミーロの強みがボール奪取と世界クラスの空中戦にあるのに対し、スティラーはむしろ深い位置からゲームを組み立てるプレイメーカーであり、パス供給者だ。 アレクサンダル・パブロヴィッチの負傷により、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督から今後の国際試合への招集を受けたVfBシュトゥットガルトのこの選手は、果たしてユナイテッドでレジェンドであるカゼミーロの後継者となる資質を本当に備えているのだろうか？少なくとも、ユナイテッドは同じポジションの後継者を探すべきなのだろうか？