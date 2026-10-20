昨夏の移籍市場終了間際、セビージャにミランから移籍した際は、当初、言葉を失った。しかし今では、セビージャの中盤で確固たる地位を築き、話題となった移籍の成功を誰もが認めるなか、ユスフ・フォファナは胸にたまった思いを口にできる。
そして、エル・パイスのインタビューに応じたフランス人MFは、夏の決定に恨みはないと明かした一方、すべてを違う形で進めることはできたとも強調した。
昨夏の移籍市場終了間際、セビージャにミランから移籍した際は、当初、言葉を失った。しかし今では、セビージャの中盤で確固たる地位を築き、話題となった移籍の成功を誰もが認めるなか、ユスフ・フォファナは胸にたまった思いを口にできる。
そして、エル・パイスのインタビューに応じたフランス人MFは、夏の決定に恨みはないと明かした一方、すべてを違う形で進めることはできたとも強調した。
実際、フォファナはルベン・アモリムの構想外選手リストに入れられていた。夏季ツアーから戻った際のことだ。フランス人選手はもはやミランの構想に必要ないとみなされ、ダビド・オドグ、クリストファー・エンクンク、フィカヨ・トモリ らとともに移籍市場に出され、チームのメンバーから外されていた。このうちトモリは夏の終わりまでに移籍しなかったため、再びチームのメンバーに加えられた。
「すべてがあっという間に進んだ。考える時間はなかったが、大事なことが一つあった。セビージャが本当に僕を求めてくれていたんだ。ミランで待ち続けたくはなかった。試合に出られないと分かっていたからね。行くのは、僕を求め、信頼してくれる場所だ」
「ミランとの別れ？ 状況に対処する方法はほかにもあったが、クラブは自分たちのやり方を選んだ。わだかまりはない。今は皆が満足している。私はセビージャにいて、ミランは望んでいたチームを手にしている」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。