昨夏の移籍市場終了間際、セビージャにミランから移籍した際は、当初、言葉を失った。しかし今では、セビージャの中盤で確固たる地位を築き、話題となった移籍の成功を誰もが認めるなか、ユスフ・フォファナは胸にたまった思いを口にできる。

そして、エル・パイスのインタビューに応じたフランス人MFは、夏の決定に恨みはないと明かした一方、すべてを違う形で進めることはできたとも強調した。