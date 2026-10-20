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ライブ
FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ユスフ・フォファナ「ミラン退団？　ほかにも対処の仕方はあった。選んだのは彼らだし、恨みはない」

ACミラン
ユスフ・フォファナ
セビージャ
ルベン・アモリム

フランス人選手はセビージャのことだけを考え、夏のミラン退団後も恨みを抱いていない

昨夏の移籍市場終了間際、セビージャミランから移籍した際は、当初、言葉を失った。しかし今では、セビージャの中盤で確固たる地位を築き、話題となった移籍の成功を誰もが認めるなか、ユスフ・フォファナは胸にたまった思いを口にできる。

そして、エル・パイスのインタビューに応じたフランス人MFは、夏の決定に恨みはないと明かした一方、すべてを違う形で進めることはできたとも強調した。

  • チームのメンバーから外れていた

    実際、フォファナはルベン・アモリムの構想外選手リストに入れられていた。夏季ツアーから戻った際のことだ。フランス人選手はもはやミランの構想に必要ないとみなされ、ダビド・オドグ、クリストファー・エンクンク、フィカヨ・トモリ らとともに移籍市場に出され、チームのメンバーから外されていた。このうちトモリは夏の終わりまでに移籍しなかったため、再びチームのメンバーに加えられた。

  • セビージャは本当に僕を欲しがっていた

    「すべてがあっという間に進んだ。考える時間はなかったが、大事なことが一つあった。セビージャが本当に僕を求めてくれていたんだ。ミランで待ち続けたくはなかった。試合に出られないと分かっていたからね。くのは、僕を求め、信頼してくれる場所だ」

  • 別の対応もできたはずだ。

    「ミランとの別れ？ 状況に対処する方法はほかにもあったが、クラブは自分たちのやり方を選んだ。わだかまりはない。今は皆が満足している。私はセビージャにいて、ミランは望んでいたチームを手にしている」

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