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ユスファ・ムココの悲劇的な転落：10代の「得点マシン」から、21歳の誕生日を迎える前にボルシア・ドルトムントに見放されるまで

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「[ボルシア]・ドルトムントにユスファ・ムココという若手選手がいます」と、サミュエル・エトーは2020年10月、バルセロナの次なる大型補強として誰を望むか尋ねられた際、GOALに語った。 「彼は15歳だが、私にとって[リオネル]・メッシに次ぐ次世代のトッププレイヤーだ。メッシが年を重ねるにつれ、バルセロナの未来をしっかりと築いていけるだろう」

当時、ムココはまだドルトムントのトップチームでの出場経験はなかったが、すでにヨーロッパで最も有名な若手選手の一人となっていた。それは、彼がBVBのユースチームで88試合に出場し、驚異的な141ゴールを記録し、サッカーのキャリアの最初から途方もなく高い目標を自らに課していたからだ。

「ドルトムントでプロ選手になり、ボルシアと共にチャンピオンズリーグを制覇し、バロンドールを受賞することが私の目標です」と、ムココはわずか13歳の時に『Sport BILD』のインタビューで語っていた。彼は16歳の誕生日を迎えた翌日に最初の目標を達成し、2023-24シーズンにはエディン・テルジッチ監督の下でチャンピオンズリーグ優勝メダル獲得まであと一歩のところまで迫った。

しかし今となっては、ムココがバロンドールを受賞することは決してないと言っても過言ではない。2シーズン前のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたドルトムントでの出場時間はわずか18分にとどまり、2024-25シーズンはテルジッチの後任であるヌリ・シャヒンから戦力外と見なされ、ニースへレンタル移籍していた。

いわゆる「アフリカのメッシ」はリーグ・アンでも復活を果たせず、ドルトムントには彼を完全移籍させる以外の選択肢は残されていなかった。そこで名乗りを上げたのがFCコペンハーゲンだ。

ムココは6月、500万ユーロでこのデンマークのクラブへの移籍を完了させ、ファンへのきちんとした別れもなく、BVBとの9年間の在籍に幕を下ろした。問題は、シグナル・イドゥナ・パークでの彼のキャリアが、なぜこれほど劇的に失速してしまったのかということだ。

  • 「彼がいられて幸せだ」

    ムココのドルトムントデビューは歴史的な出来事となった。2020年11月21日、ヘルタ・ベルリンに5-2で勝利した試合の終盤5分間、当時のBVB監督リュシアン・ファブレが彼を投入し、あるエルリング・ハーランドと交代させたことで、彼はブンデスリーガで同クラブ史上最年少の出場選手となった。

    「彼と一緒にプレーしたいね」と、ハランドは試合終了のホイッスルが鳴った後に語った。「彼は今、世界で最も才能のある選手だと思う。16歳と1日だなんて、すごいことだよ。彼には輝かしいキャリアが待っている。彼がいることは我々の幸運だ」

    確かに、ムココはすべてを兼ね備えているように見えた。圧倒的なスピード、卓越したボールコントロール、冷静さ、そして生まれ持った得点感覚だ。

    言うまでもなく、ハーランドの願いはすぐに叶うこととなった。カメルーン生まれのこのストライカーは、その年の終わりまでにさらに2つの記録を更新した。まずはチャンピオンズリーグ史上最年少出場記録、続いてブンデスリーガ最年少得点記録だ。ムココの初ゴールも圧巻だった。ラファエル・ゲレイロからのパスを受け、止めようのないワンタッチシュートを放ち、ユニオン・ベルリン戦で同点ゴールを叩き込んだのだ。

    12月、ファブレ監督に代わってテルジッチが指揮を執ると、ムココには引き続き出場機会が与えられたが、それはあくまで途中出場に限られていた。4月初旬までに、この10代の若者はすでにトップチームで15試合に出場していたが、ドイツU-21代表での活動中に重傷を負い、ブレイクを果たしたシーズンはそこで途絶えてしまった。

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    端役

    その負傷は、ムココにとって数ある不運の始まりに過ぎなかった。また、2021年6月にテルジッチの暫定監督任期が終了した後、ドルトムントの新監督に就任したマルコ・ローズに、即座に印象を残すこともできなくなってしまった。

    ムココは新シーズンに間に合うように完全なコンディションを取り戻したが、ローズ監督はすでにハーランドの控えストライカーとしてドニエル・マレンを起用することを決めていた。その後、この若きストライカーは2021-22シーズンを通じてわずか484分しかプレーできず、ブンデスリーガでの先発出場は1試合のみにとどまった。これは、慢性的な筋肉の故障も一因であった。

    唯一のハイライトは、シーズン最終戦でヘルタ・ベルリン相手に決勝ゴールを決めた時だった。ゴールキーパーをかわす見事なフィニッシュでホームの観衆を熱狂させたが、同時に「なぜもっと起用されなかったのか」という疑問も残した。

    試合後、ローズ監督はドルトムントのサポーターをなだめるように記者団にこう語った。「ムキは今シーズン全体、あるいは自身の出場時間について満足していないと思う。 「私は以前から、彼を非常に大きな才能を持つ選手だと見なしている。しかし、特定の分野ではまだ成長が必要だ。来年も健康を維持し、我々が共にこの道を歩み続ければ、彼はその一歩を踏み出せると信じている。彼がそれを証明済みであることは周知の通りだし、（ヘルタ戦で）途中出場して再びそれを示してくれた」

    ムココは確かにその一歩を踏み出したが、それはローゼ監督の下ではなかった。ドルトムントが優勝したバイエルン・ミュンヘンに8ポイント差をつけられてシーズンを終えたわずか6日後、ローゼ監督は解任されたのである。

  • Borussia Dortmund v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport

    「大きな前進」

    ローズ監督の解任後、テルジッチはドルトムントの監督に正式に再任されたが、その一方でハーランドは6000万ユーロ（5100万ポンド／7000万ドル）の移籍金でマンチェスター・シティへ移籍した。ハーランドの穴を埋めるため、アヤックスからセバスティアン・ハラーが獲得されたが、このコートジボワール代表選手はプレシーズン中に精巣がんを患っていることが判明し、テルジッチは正真正銘のセンターフォワードを失うこととなった。

    さらに悪いことに、もう一人の夏の補強選手である20歳のFWカリム・アデイエミが、2022-23シーズンの開幕早々に足の指の怪我を負った。これにより、ムココが正エースのマレンをバックアップする機会が生まれ、このアカデミー出身の若きスターはそのチャンスを両手で掴み取った。

    ムココはドルトムントのブンデスリーガ開幕から12試合で10ゴールに絡み、バイエルン・ミュンヘンとの2-2の引き分け戦では見事なフィニッシュを決めた。そのゴールはBVBの劇的な逆転劇のきっかけとなり、ムココはわずか17歳322日という史上最年少で「デア・クラシカー」の得点者となった。

    また、ホームでのボーフム戦（3-0）では2ゴールを挙げ、ブンデスリーガ史上最年少で10ゴールを達成した。これを受け、テルジッチ監督はこの10代の若者が「大きな飛躍を遂げた」と称賛した。当時のドイツ代表監督ハンス・フリックもこの評価に同意し、シーズン途中のカタールW杯に向けた代表メンバーにムココを招集した。

    しかし、ドイツにとってこの大会は惨憺たる結果に終わった。日本への衝撃的な敗北により、グループステージで敗退したのだ。フリック監督は、その試合でムココを90分まで起用しなかったことで批判を浴びたが、それでもこのストライカーにとっては、ワールドカップに出場したドイツ人選手として史上最年少の記録を更新するという歴史的な瞬間となった。

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    二歩後退

    残念ながら、クラブと代表チームにとってのムココの「大きな前進」は、その後2歩の後退を招くことになった。ドルトムント復帰後は得点が途絶え、1月下旬にはテルジッチ監督のスタメンから外れてしまった。

    その後、ヴェルダー・ブレーメンとのアウェイ戦（2-0で勝利）でムココは足首の靭帯を断裂し、その後6週間を治療室で過ごすことになった。4月初旬には復帰を果たしたが、奇跡的にハラーも復帰していたため、ムココはシーズン残り期間、控え選手としての役割に甘んじざるを得なかった。

    ユニオン・ベルリン戦での決勝ゴールを除けば、ムココにとってまたしても苛立たしい期間となった。さらに、ドルトムントが最終節のマインツ戦で衝撃的な崩れを見せ、バイエルンに優勝を献上したため、そのショックを和らげるブンデスリーガ優勝メダルも手に入らなかった。

    さらに、2023年U-21欧州選手権に向けたドイツ代表キャンプに参加したムココには、さらなる苦難が待ち受けていた。第1節のイスラエル戦（1-1の引き分け）で終了間際のPKを失敗した彼は、卑劣な人種差別的な罵声を浴びせられた。その後、筋肉の不調で離脱を余儀なくされ、ドイツ代表はチェコとイングランドに敗れてグループC最下位に沈んだ。

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    関係を断ち切った

    ワールドカップを控えた時期、ムココはバルセロナ、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーといったクラブからの関心を集めていたため、ドルトムントは1月に彼と2年間の契約延長を結んで引き留めた。しかし、2023-24シーズン開幕までに、このドイツの強豪クラブは、もはや彼を「手放せない戦力」とは見なさないという判断を下したと報じられている。

    その理由の一端にはムココの調子の低下があったが、夏にヴェルダー・ブレーメンの得点王ニクラス・フルクルグが加入したことも影響していた。ドルトムントはムココを残留させたものの、彼はフルクルグとマレンに次ぐ第3のストライカーに格下げされ、一方、ハラーは膝の怪我に悩まされ、ほぼ戦線離脱を余儀なくされていた。

    ムココは今シーズン27試合に出場し、126分ごとに1ゴールのペースを記録したが、先発出場はわずか6試合にとどまった。理由はともあれ、ドルトムントがブンデスリーガで5位に転落したにもかかわらず、ムココはテルジッチ監督の信頼を失っており、彼の将来については深刻な疑問が投げかけられていた。

    「ユスファには大きなポテンシャルがあるが、残念ながら昨シーズンはそれを発揮できなかった。契約前には多くの約束をされていたが、それは実現しなかった」と、ムココの代理人パトリック・ウィリアムズは、2024年夏に移籍情報通のファブリツィオ・ロマーノとの不用意なインタビューで語った。 「彼は常にプレーすることと自身の成長にしか興味がなかった。メディアの報道が常に主張していたように、それ以外のことには一切関心がなかった。ユスファの資質を信じ、チームに迎え入れたいと考えているクラブがここには十分にあることは、周知の事実だ。現在、イングランド、スペイン、フランスからの関心を打診しているところだ」

    当然のことながら、ドルトムントはムココのエージェントによる公のコメントに激怒し、彼の願いを叶えることをためらわなかった。その瞬間、ムココは幼少期から所属していたクラブとのすべての関係を断ち切り、クラブは彼を2024-25シーズンの間、ニースへレンタル移籍させた。

  • MoukokoImago Images

    「まったく新しいスタート」

    ニースとの契約には1800万ユーロ（1500万ポンド／2100万ドル）の買い取りオプションが含まれていたが、ムココはリーグ・アンの同チームで22試合に出場してわずか2得点にとどまったため、クラブがその条項を行使しないことを決めたのは驚くべきことではなかった。ドルトムントからレンタル移籍していたムココは、ニースのリーグ戦残り14試合すべてを欠場しており、フランク・ハイゼ監督は3月、彼がチームに定着するために十分な働きをしていないことを認めていた。

    「彼はトレーニングでは良い動きを見せているが、簡単ではない。我々の前線には6人、7人、8人の選手が控えている」とハイゼ監督は記者団に語った。「もし彼らが自己表現ができず、得点やアシストを挙げられないなら……私には選択を迫られるし、選手を無理に起用し続けるわけにはいかない」。悲しい現実として、ムココはドルトムントでのキャリア初期、観る者を熱狂させたあの大胆さを失っていた。

    彼は6月にシグナル・イドゥナ・パークに戻ったが、それはBVBの首脳陣が彼の完全移籍を手配するためだけだった。問題は、ムココの評価がかつてないほど低下していたことだ。欧州トップ5リーグでの再起のチャンスが再び巡ってくる可能性は皆無に等しく、そのためドルトムントはコペンハーゲンが提示した格安のオファーを即座に受け入れた。

    昨夏、デンマーク・スーペルリーガの王者によってムココが正式に発表された際、場内には一抹の寂しさが漂っていた。ドイツ代表の彼もまた複雑な心境を抱えており、ドルトムント公式サイトでの退団インタビューでそのことを認めている

    「今、私の胸には二つの心が鼓動しています。BVBのようなクラブに別れを告げるのは容易なことではありません。このクラブ、チームメイト、コーチ陣、スタッフ、そして素晴らしいファンたちは、私にとっていつまでも特別な存在だからです」と彼は語った。 「一方で、フランスでの厳しい1年を経て、楽観的な気持ちと大きな野心を持って、新しい場所で完全に新たなスタートを切る時が来ました。FCコペンハーゲンは、そのためのあらゆる機会を私に与えてくれます。BVBファミリーの皆さん全員に感謝します。私はいつまでもファンであり続けますし、チャンピオンズリーグでまたお会いできることを願っています」

  • Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2025Getty Images

    まだ引き換えされていません

    まだ21歳という若さであるため、技術的にはムココがいつかトップレベルへの復帰を果たす可能性は残されている。彼はここ2年間で自信を完全に失っていたが、コペンハーゲンはその自信を取り戻すのに最適な場所のように思われた。

    しかし残念ながら、デンマークでの最初のシーズンは大きな失望に終わった。これまでのコペンハーゲンでの全大会通算35試合で11得点という、ある程度は立派な数字を誇っているものの、そのうち6得点はデンマークカップでのものだった。

    ムココはスーパーリーガではほとんど存在感を示せず、わずか4ゴール1アシストにとどまっている。また、チャンピオンズリーグのグループステージでは、得点やアシストを1つたりとも記録できなかった。さらに恥ずかしいことに、ドルトムントのユース出身である彼は、ヤコブ・ネエストルップ監督のスタメンに定着できていない。 

    彼の最悪の瞬間は、コペンハーゲンがチャンピオンズリーグでカラバフに2-0で衝撃的な敗北を喫した試合だった。彼は前半終了時に交代させられ、その時点でボールタッチはわずか10回、正確なパスは3本にとどまっていた。「自分自身が最大の批評家だ。これが自分のレベルではないことは分かっている。ただ、その日は調子が良くなかった。自分なら自ら交代していただろう」と、ムココは試合後に認めた。

    国内リーグでの不振について問われると、このフォワードはこう答えた。「みんな、僕がデンマークに行ってリーグを席巻するだろうと期待していただろうけど、ここ2年間、90分フル出場することなんてほとんどなかった。そんな中で、急に3日おきに試合をするのは本当に厳しいよ」。その言い訳は10月頃ならまだ通用したかもしれないが、半年経った今となっては全く通用しない。

    今や、ムココが本来の能力を完全に発揮する姿を見ることは二度とないかもしれない。それはドイツだけでなく、サッカー界全体にとって非常に残念なことだ。彼には、疑いようのない才能に見合うメンタリティが欠けているように思われる。

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