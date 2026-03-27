ユスファ・ムココの悲劇的な転落：10代の「得点マシン」から、21歳の誕生日を迎える前にボルシア・ドルトムントに見放されるまで

当時、ムココはまだドルトムントのトップチームでの出場経験はなかったが、すでにヨーロッパで最も有名な若手選手の一人となっていた。それは、彼がBVBのユースチームで88試合に出場し、驚異的な141ゴールを記録し、サッカーのキャリアの最初から途方もなく高い目標を自らに課していたからだ。

「ドルトムントでプロ選手になり、ボルシアと共にチャンピオンズリーグを制覇し、バロンドールを受賞することが私の目標です」と、ムココはわずか13歳の時に『Sport BILD』のインタビューで語っていた。彼は16歳の誕生日を迎えた翌日に最初の目標を達成し、2023-24シーズンにはエディン・テルジッチ監督の下でチャンピオンズリーグ優勝メダル獲得まであと一歩のところまで迫った。

しかし今となっては、ムココがバロンドールを受賞することは決してないと言っても過言ではない。2シーズン前のチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたドルトムントでの出場時間はわずか18分にとどまり、2024-25シーズンはテルジッチの後任であるヌリ・シャヒンから戦力外と見なされ、ニースへレンタル移籍していた。

いわゆる「アフリカのメッシ」はリーグ・アンでも復活を果たせず、ドルトムントには彼を完全移籍させる以外の選択肢は残されていなかった。そこで名乗りを上げたのがFCコペンハーゲンだ。

ムココは6月、500万ユーロでこのデンマークのクラブへの移籍を完了させ、ファンへのきちんとした別れもなく、BVBとの9年間の在籍に幕を下ろした。問題は、シグナル・イドゥナ・パークでの彼のキャリアが、なぜこれほど劇的に失速してしまったのかということだ。