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ライブ
imago-sport-1084768308.jpgBSR Agency
Alvino Hanafi
翻訳者：

ユヴェントスGKヴィカーリオが激怒！トリノでラツィオに大敗し、チームメートを痛烈批判

ユヴェントス
グリエルモ・ヴィカーリオ
ユヴェントス 対 ラツィオ
ラツィオ
セリエ A

ユヴェントスのGKグリエルモ・ヴィカーリオは、ホームでラツィオに0-3で敗れた後、率直な見解を述べた。イタリア人GKは、クラブに寄せられる高い期待を下回るプレーに言い訳はできないと強調した。

  • ヴィカーリオはなすすべなし。ラツィオが決定機を生かせないユヴェントスに手痛い一撃

    セリエA第7節、ユヴェントスはホームでラツィオに0-3で敗れ、GKグリエルモ・ヴィカーリオにとって厳しい一夜となった。ユヴェントスは長い時間ボールを保持したものの、アリアンツ・スタジアムでラツィオが決定機を確実に仕留めた。

    オリバー・プロフストゴーがヘディングで先制点を挙げると、グスタフ・イサクセンとフィサヨ・デレ＝バシルが得点を重ね、アウェーのラツィオが快勝した。

    有望なチャンスを何度も生かせなかったユヴェントスには、課題の解決が求められる結果となった。

  • imago-sport-1084757989.jpgABACAPRESS

    GK、クラブの基準に達しないパフォーマンスを厳しく批判

    試合後、ヴィカーリオはトリノでのチームの期待外れのパフォーマンスについて、言い訳をしなかった。「言い訳の余地はまったくない」とヴィカーリオは率直に語った。

    「僕たちはこのクラブの歴史と、それに伴う期待を十分に認識する必要がある」

    「今日は求められる水準に達していなかった。個人としてもチームとしても、自分たちのパフォーマンスを分析しなければならない」とGKは付け加えた。

  • 決定機を逃したユヴェントス、後半の攻勢も実らず手痛い結果に

    ユヴェントスは後半開始早々、途中出場のニック・ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニがゴールに迫り、同点に追いつくチャンスを迎えた。しかし、ラツィオは劣勢の中、カウンターからホームのユヴェントスを相手にリードを2点に広げた。

    ヴィカーリオは、チームが攻守両面で効率を早急に改善しなければならないと認めた。

    「試合に勝つための解決策を見つけなければならない。そして、今の自分たちのやり方では不十分だと、誰よりもまず私が認めている」とヴィカーリオは語った。

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  • imago-sport-1084742348.jpgNicolo Campo

    ユヴェントス、次の試練を前に早急な反省を求める

    大敗を喫したユヴェントスは、国内での戦いを立て直すべく、自らを見つめ直す時期を迎えている。

    ヴィカーリオはチームメイトに対し、セリエAでの戦いに戻る前に、自分たちのミスを慎重に振り返るよう求めた。

    「今夜うまくいかなかったことをすべて詳しく振り返り、分析する必要がある」。チームが次の試合に向けて準備を進める中、ヴィカーリオはそう締めくくった。

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