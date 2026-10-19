BSR Agency
翻訳者：
ユヴェントスGKヴィカーリオが激怒！トリノでラツィオに大敗し、チームメートを痛烈批判
ヴィカーリオはなすすべなし。ラツィオが決定機を生かせないユヴェントスに手痛い一撃
セリエA第7節、ユヴェントスはホームでラツィオに0-3で敗れ、GKグリエルモ・ヴィカーリオにとって厳しい一夜となった。ユヴェントスは長い時間ボールを保持したものの、アリアンツ・スタジアムでラツィオが決定機を確実に仕留めた。
オリバー・プロフストゴーがヘディングで先制点を挙げると、グスタフ・イサクセンとフィサヨ・デレ＝バシルが得点を重ね、アウェーのラツィオが快勝した。
有望なチャンスを何度も生かせなかったユヴェントスには、課題の解決が求められる結果となった。
- ABACAPRESS
GK、クラブの基準に達しないパフォーマンスを厳しく批判
試合後、ヴィカーリオはトリノでのチームの期待外れのパフォーマンスについて、言い訳をしなかった。「言い訳の余地はまったくない」とヴィカーリオは率直に語った。
「僕たちはこのクラブの歴史と、それに伴う期待を十分に認識する必要がある」
「今日は求められる水準に達していなかった。個人としてもチームとしても、自分たちのパフォーマンスを分析しなければならない」とGKは付け加えた。
決定機を逃したユヴェントス、後半の攻勢も実らず手痛い結果に
ユヴェントスは後半開始早々、途中出場のニック・ヴォルテマーデとランダル・コロ・ムアニがゴールに迫り、同点に追いつくチャンスを迎えた。しかし、ラツィオは劣勢の中、カウンターからホームのユヴェントスを相手にリードを2点に広げた。
ヴィカーリオは、チームが攻守両面で効率を早急に改善しなければならないと認めた。
「試合に勝つための解決策を見つけなければならない。そして、今の自分たちのやり方では不十分だと、誰よりもまず私が認めている」とヴィカーリオは語った。
- Nicolo Campo
ユヴェントス、次の試練を前に早急な反省を求める
大敗を喫したユヴェントスは、国内での戦いを立て直すべく、自らを見つめ直す時期を迎えている。
ヴィカーリオはチームメイトに対し、セリエAでの戦いに戻る前に、自分たちのミスを慎重に振り返るよう求めた。
「今夜うまくいかなかったことをすべて詳しく振り返り、分析する必要がある」。チームが次の試合に向けて準備を進める中、ヴィカーリオはそう締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。