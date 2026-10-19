セリエA第7節、ユヴェントスはホームでラツィオに0-3で敗れ、GKグリエルモ・ヴィカーリオにとって厳しい一夜となった。ユヴェントスは長い時間ボールを保持したものの、アリアンツ・スタジアムでラツィオが決定機を確実に仕留めた。

オリバー・プロフストゴーがヘディングで先制点を挙げると、グスタフ・イサクセンとフィサヨ・デレ＝バシルが得点を重ね、アウェーのラツィオが快勝した。

有望なチャンスを何度も生かせなかったユヴェントスには、課題の解決が求められる結果となった。