ユヴェントス、UEFAとの和解合意について「クラブの想定内」と声明。

UEFAの声明を受け、ユヴェントスも和解合意に関する声明を発表した。





トリノ、2026年6月30日 ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.（以下「ユヴェントス」または「当社」）は、2025年12月31日時点の半期報告書で予告したとおり、UEFAクラブ財務管理委員会（UEFA CFCB）第1審議会と2027/28会計年度までの3年間を有効期間とする和解合意（Settlement Agreement）を締結したことを発表します。 2022/23～2024/25年度のUEFAフットボール収益規則（UEFA Football Earnings Rule）違反に関連します。条件は想定通りで、UEFAが他クラブにも適用している内容とほぼ同じです。主な内容は以下のとおりです：





・無条件支払い600万ユーロ（2025/26年度に全額費用計上）

・最大1,400万ユーロの条件付き支払い。ただし、今期および今後2年間のUEFA基準を達成できなかった場合のみ発生し、同社は基準を十分に満たすと見込んでおり、追加負担は発生しない見通し。

また、UEFA規定に基づく「リストA」登録選手総コストの制限、および重大な違反があった場合の追加的スポーツ制裁。



