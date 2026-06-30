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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、UEFAとの和解合意について「クラブの想定内」と声明。

ユヴェントス
セリエ A

ユヴェントスの発表は、UEFAの決定を受けて行われた。

UEFAの声明を受け、ユヴェントス和解合意に関する声明を発表した。


トリノ、2026年6月30日 ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.（以下「ユヴェントス」または「当社」）は、2025年12月31日時点の半期報告書で予告したとおり、UEFAクラブ財務管理委員会（UEFA CFCB）第1審議会と2027/28会計年度までの3年間を有効期間とする和解合意Settlement Agreement）を締結したことを発表します。 2022/23～2024/25年度のUEFAフットボール収益規則（UEFA Football Earnings Rule）違反に関連します。条件は想定通りでUEFA他クラブにも適用している内容とほぼ同じです主な内容は以下のとおりです：


・無条件支払い600万ユーロ（2025/26年度に全額費用計上）

・最大1,400万ユーロの条件付き支払いただし、今期および今後2年間のUEFA基準を達成できなかった場合のみ発生し、同社は基準を十分に満たすと見込んでおり、追加負担は発生しない見通し。

また、UEFA規定に基づく「リストA」登録選手総コストの制限、および重大な違反があった場合の追加的スポーツ制裁。


  • 同通知は次のように続けている。「当社が支払った金額（またはUEFAが直接差し引いた金額）は、ユヴェントスがUEFAの『クラブ・ライセンシングおよび財務的持続可能性に関する規則』で定める安定性要件の関連費用とはみなされない。 2024/25～2026/27の3会計年度で経済パラメータを遵守できれば、和解合意（Settlement Agreement）を早期に終了できる。 また、2025年12月31日時点でも「Squad Cost Ratio」基準を遵守した。


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