ユベントスの新GKをめぐる重要な時間帯となっている。イタリア紙Tuttosport が今日伝えたところによると、ユベントスは遅くとも明日までに、正GKグリエルモ・ヴィカーリオの代役となる新たな第2GKをスカッドに加えるかどうかを決める。グラバラが負った深刻な膝の負傷により、今季中の復帰が絶望となったことで、大きな検討が必要になっている。スパレッティとクラブは不意を突かれる事態を避けたいと考えており、9年間で6試合しか出場していないピンソーリオが、トッテナムとエンポリの元GKである彼の唯一のバックアップでは務まらないことを理解している。上層部からの指示は明確で、必要なのは経験があり、コストの低いプロフィールだ。必要な時に安心して任せられる、計算の立つ存在が求められている。