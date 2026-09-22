ユベントスの新GKをめぐる重要な時間帯となっている。イタリア紙Tuttosport が今日伝えたところによると、ユベントスは遅くとも明日までに、正GKグリエルモ・ヴィカーリオの代役となる新たな第2GKをスカッドに加えるかどうかを決める。グラバラが負った深刻な膝の負傷により、今季中の復帰が絶望となったことで、大きな検討が必要になっている。スパレッティとクラブは不意を突かれる事態を避けたいと考えており、9年間で6試合しか出場していないピンソーリオが、トッテナムとエンポリの元GKである彼の唯一のバックアップでは務まらないことを理解している。上層部からの指示は明確で、必要なのは経験があり、コストの低いプロフィールだ。必要な時に安心して任せられる、計算の立つ存在が求められている。
ユヴェントス、GK選びは明日までに決定へ ネトが最有力候補
ネトが第一候補
現時点で最有力の候補となっているのは、ボタフォゴでのプレーを終え、現在は無所属の37歳のブラジル人GKネトだ。2015年から2017年にかけてユヴェントスでジャンルイジ・ブッフォンの控えを務めた経験があり、これまでのキャリアではアトレチコ・パラナエンセ、フィオレンティーナ、バレンシア、バルセロナ、ボーンマス、アーセナルでもプレーしてきた。トリノではリーグ優勝2回、コッパ・イタリア2回、イタリア・スーパーカップ1回を勝ち取っている。ネトは誰もが納得する存在のようだ。カルネヴァーリ、マッサーラ、オットリーニの条件に合致し、同時にスパレッティからも好意的な評価を得ている。スパレッティは、ヴィカーリオに問題が生じた場合に備えて信頼性を求めている（ヴィカーリオはこの2年間でヘルニアの手術を受け、足首の負傷も経験している）。
代替案
ネトだけがユベントスの検討対象となっている名前ではない。ここ数日で10人の選手が売り込まれており、その中ではクラーニョ、ゴミス、シレッセン、さらにブルーノ・バレラとセルヒオ・リコが目立つ。後者については特に注意深く評価されている。2002年生まれのアダム・ステイスカルも同様で、昨季はWSGティロルでレギュラーを務めた。そして、39歳のアスミル・ベゴヴィッチも候補に挙がっている。昨季はレスターに所属し、2020年にはドンナルンマの控えを務めるためにマッサーラによってミランへ連れてこられた。
グラバラの負傷
ユヴェントスは、先週のトレーニング中に負傷したグラバラの代役となる新たなGKを24〜48時間以内に確保したい考えだ。クラブの発表によると、同選手は右ひざ前十字じん帯損傷を負ったという。「本日午後のトレーニング中に負った右ひざのねんざ性外傷を受け、カミル・グラバラはJ|medicalで精密検査を受けました。検査の結果、右ひざ前十字じん帯の損傷が確認されました。今後数日中に治療方針を決定するため、整形外科の診察を受ける予定です」
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