アリソンとの交渉が決裂したユヴェントスは、当初エミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得で合意していた。しかしW杯出場とアストン・ヴィラの移籍金1500万ユーロという条件を受け、交渉を一時中断した。 1992年生まれの選手にこの額は高いと判断したユヴェントスは、その後もアルゼンチン代表GKとの交渉を続けている。





次に浮上したのは、1996年生まれでトッテナムと2028年まで契約するグイリェルモ・ヴィカリオ。移籍金は1800万ユーロとされている。 さらにナポリでは、アレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）が候補に挙げられている。特にメレットはスパレッティ監督のお気に入りだ。



