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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、GK市場の動向：ディブ・マルティネスと再接触、カルネセッキが再浮上、ナポリも注目だが、最有力はヴィカリオ。

ユヴェントス
移籍情報
マルコ・カルネセッキ
グリエルモ・ヴィカーリオ
エミリアーノ・マルティネス
アレックス・メレト
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ

アタランタのGKが再びユヴェントスの候補に浮上したが、現時点で有力なのは他選手だ。

ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリにとって、ゴールキーパー問題は最も急務の課題だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃し、リヴァプールの強硬な姿勢もありアリソン・ベッカーの獲得は失敗。クラブはゼロから新守護神探しをやり直している。 このブラジル人GKはスパレッティ監督の第一希望で、獲得失敗はコモリ前CEOとの対立を深め、さらにエルカン会長とも関係が悪化した。


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  • ディブからナポリへ

    アリソンとの交渉が決裂したユヴェントスは当初エミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得で合意していた。しかしW杯出場とアストン・ヴィラの移籍金1500万ユーロという条件を受け、交渉を一時中断した1992年生まれの選手にこの額は高いと判断したユヴェントスは、その後もアルゼンチン代表GKとの交渉を続けている


    次に浮上したのは、1996年生まれでトッテナムと2028年まで契約するグイリェルモ・ヴィカリオ。移籍金は1800万ユーロとされている。 さらにナポリではアレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）が候補に挙げられている。特にメレットはスパレッティ監督のお気に入りだ。


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  • カルネセッキ

    最後に、かつてユヴェントスへの移籍が噂されたゴールキーパーマルコ・カルネセッキ（2000年生まれ）の名前が再び浮上した彼はアタランタと2028年まで契約しており、移籍金は少なくとも3000万ユーロと高額。さらにアタランタに売却する理由がないため、獲得は最も難しいそれでも、長期プロジェクトを構築できるのは彼だけかもしれない


  • 相場情報

    「ディブ」・マルティネス - 35%

    ヴィカリオ - 30%

    ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 15%

    メレット - 10%

    カルネセッキ - 5%