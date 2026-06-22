ユヴェントスCEOジョヴァンニ・カルネヴァーリにとって、ゴールキーパー問題は最も急務の課題だ。チャンピオンズリーグ出場権を逃し、リヴァプールの強硬な姿勢もありアリソン・ベッカーの獲得は失敗。クラブはゼロから新守護神探しをやり直している。 このブラジル人GKはスパレッティ監督の第一希望で、獲得失敗はコモリ前CEOとの対立を深め、さらにエルカン会長とも関係が悪化した。
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アリソンとの交渉が決裂したユヴェントスは、当初エミリアーノ・“ディブ”・マルティネス獲得で合意していた。しかしW杯出場とアストン・ヴィラの移籍金1500万ユーロという条件を受け、交渉を一時中断した。 1992年生まれの選手にこの額は高いと判断したユヴェントスは、その後もアルゼンチン代表GKとの交渉を続けている。
次に浮上したのは、1996年生まれでトッテナムと2028年まで契約するグイリェルモ・ヴィカリオ。移籍金は1800万ユーロとされている。 さらにナポリでは、アレックス・メレット（1997年生まれ、契約は2025年まで）とヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（1997年生まれ、契約は2030年まで）が候補に挙げられている。特にメレットはスパレッティ監督のお気に入りだ。
最後に、かつてユヴェントスへの移籍が噂されたゴールキーパー、マルコ・カルネセッキ（2000年生まれ）の名前が再び浮上した。彼はアタランタと2028年まで契約しており、移籍金は少なくとも3000万ユーロと高額。さらにアタランタに売却する理由がないため、獲得は最も難しい。 それでも、長期プロジェクトを構築できるのは彼だけかもしれない。
「ディブ」・マルティネス - 35%
ヴィカリオ - 30%
ミリンコヴィッチ＝サヴィッチ 15%
メレット - 10%
カルネセッキ - 5%