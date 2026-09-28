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Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、2027-28シーズンのユニフォーム先行情報：黒が基調に、黄と青が復活

ユヴェントス
セリエ A

トリノのアール・ヌーヴォー建築に着想を得たサードユニフォーム

ユヴェントスのユニフォームに関する分析や先行情報を専門とするアカウント La Maglia Bianconeraが、ユヴェントスの2027-28シーズン公式ユニフォームのカラーを先取りしている。


ホームユニフォームについては、黒が基調になると予想されており、フラットニットの襟と長袖が採用される見込みだ。クラブ創設130周年に合わせ、クリーンなスタイルになるとみられる。ユニフォームに何本の白黒ストライプが入るかは、まだ分かっていない。




  • 一方、セカンドユニフォームでは、黄色（シャツ）と青（ショーツ）というクラシックな組み合わせが復活する。ベースは「ユーティリティイエロー」、ディテールは「エキップメントブルー」。襟はフラットニットで、おそらくポロ型（別の仮説としてクルーネック）となり、トレフォイルとデフォルメされたシマウマがあしらわれる。




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  • 最後に、サードユニフォームは「ヴィクトリアンブルー」をベースに、「ブリスピンク」のディテールが入る。トリノのリバティ建築から着想を得たもので（まだ判然としないテクスチャーで表現される）。襟はクルーネックになる可能性が極めて高い。





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