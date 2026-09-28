ユヴェントスのユニフォームに関する分析や先行情報を専門とするアカウント La Maglia Bianconeraが、ユヴェントスの2027-28シーズン公式ユニフォームのカラーを先取りしている。
ホームユニフォームについては、黒が基調になると予想されており、フラットニットの襟と長袖が採用される見込みだ。クラブ創設130周年に合わせ、クリーンなスタイルになるとみられる。ユニフォームに何本の白黒ストライプが入るかは、まだ分かっていない。
ユヴェントスのユニフォームに関する分析や先行情報を専門とするアカウント La Maglia Bianconeraが、ユヴェントスの2027-28シーズン公式ユニフォームのカラーを先取りしている。
ホームユニフォームについては、黒が基調になると予想されており、フラットニットの襟と長袖が採用される見込みだ。クラブ創設130周年に合わせ、クリーンなスタイルになるとみられる。ユニフォームに何本の白黒ストライプが入るかは、まだ分かっていない。
一方、セカンドユニフォームでは、黄色（シャツ）と青（ショーツ）というクラシックな組み合わせが復活する。ベースは「ユーティリティイエロー」、ディテールは「エキップメントブルー」。襟はフラットニットで、おそらくポロ型（別の仮説としてクルーネック）となり、トレフォイルとデフォルメされたシマウマがあしらわれる。
最後に、サードユニフォームは「ヴィクトリアンブルー」をベースに、「ブリスピンク」のディテールが入る。トリノのリバティ建築から着想を得たもので（まだ判然としないテクスチャーで表現される）。襟はクルーネックになる可能性が極めて高い。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。