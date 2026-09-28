ユヴェントスのユニフォームに関する分析や先行情報を専門とするアカウント La Maglia Bianconeraが、ユヴェントスの2027-28シーズン公式ユニフォームのカラーを先取りしている。





ホームユニフォームについては、黒が基調になると予想されており、フラットニットの襟と長袖が採用される見込みだ。クラブ創設130周年に合わせ、クリーンなスタイルになるとみられる。ユニフォームに何本の白黒ストライプが入るかは、まだ分かっていない。











