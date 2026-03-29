2025-26シーズンは、ワールドカップという夏のビッグイベントを控えたリーグ戦、国内カップ戦、欧州カップ戦の最終段階へと差し掛かっていますが、すでにいくつかの分野では来シーズンに向けた情報が飛び交っています。
その一例が公式ユニフォームで、すでにいくつかの情報がリークされ始めている。例えば、ここ数日、2026/2027シーズンのユヴェントスのユニフォームに関する情報がすでに流れている。
2025-26シーズンは、ワールドカップという夏のビッグイベントを控えたリーグ戦、国内カップ戦、欧州カップ戦の最終段階へと差し掛かっていますが、すでにいくつかの分野では来シーズンに向けた情報が飛び交っています。
その一例が公式ユニフォームで、すでにいくつかの情報がリークされ始めている。例えば、ここ数日、2026/2027シーズンのユヴェントスのユニフォームに関する情報がすでに流れている。
「XLa Maglia Bianconera」は、特に来シーズンのユヴェントスのアウェイキットを公開した。このアウェイユニフォームはピンク色を基調とし、黒のディテールが施されている。 このピンク色は、ユヴェントスの歴史上最初のユニフォームを彷彿とさせるもので、近年でも使用されたことがあります（例えば、2011-12シーズン。これは「ヴィッキア・シニョーラ（ユヴェントス）」の最後の連勝サイクルにおける9連覇の最初のシーズンでした）。アウェイキットのショーツとソックスは黒となります。