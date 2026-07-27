「すでにGKは2人いるが、競争力を高めたいので、もう1人のGKを探している。 様子を見ていくが、今は新たな居場所を探すことになる選手が多い。ディブ・マルティネスもおそらくクラブを変える可能性がある1人だ。ただ、我々は注意深く慎重な補強をしなければならないし、多額の資金を投じられるだけの余力はそれほどない」。スタンダール・リエージュとの親善試合に勝利した後、ルチアーノ・スパレッティは移籍市場とGK事情についてこのように語った。来季の正GKは、最初の2試合の親善試合で交互に起用されたディ・グレゴリオでもペリンでもない見通しだ。リストの最上位にいるのは、ワールドカップ準優勝のアルゼンチン代表GKである同選手だが、アストン・ヴィラとはまだ合意に至っていない。
(C)Getty Images
翻訳者：
ユヴェントス、週末にアナトリー・トルビンを巡ってベンフィカと接触か
“ディブ”・マルティネスの代役候補
アーセナルの元GKをめぐっては、ヴィランズが引き続き1200万〜1500万ユーロを求めており、そのためユヴェントスは他の選択肢も検討している。最初の候補がパルマでプレーするジオン・鈴木だ。日本代表GKには高い市場評価があり、直近で関心を示したクラブはパリ・サンジェルマンだが、ユヴェントスにとっては本命ではなく代替案という位置づけだ。これはトッテナムからの退団が見込まれるグリエルモ・ヴィカーリオ、そして2028年まで契約を残すベンフィカのウクライナ代表GKアナトリー・トルビンも同様だ。
ベンフィカと接触
La Stampaによると、週末にユヴェントスとベンフィカの間で接触があった。対象は、アンドレア・マルデラ監督率いる代表チームのGKだ。トルビンは高く評価されているプロフィールで、経験はやや少ないものの（2001年生まれで、マルティネスは1992年生まれ）、才能は同等と見られている。問題は、いつものように価格だ。ベンフィカは放出を認める条件として、固定額とボーナスを合わせて3000万ユーロ近い金額を求めている。ユヴェントスには現時点で他の優先事項があり、もしディブの線が消えれば、トルビン獲得に向けた交渉の余地を見極めることになる。現時点では第2候補だ。
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