「すでにGKは2人いるが、競争力を高めたいので、もう1人のGKを探している。 様子を見ていくが、今は新たな居場所を探すことになる選手が多い。ディブ・マルティネスもおそらくクラブを変える可能性がある1人だ。ただ、我々は注意深く慎重な補強をしなければならないし、多額の資金を投じられるだけの余力はそれほどない」。スタンダール・リエージュとの親善試合に勝利した後、ルチアーノ・スパレッティは移籍市場とGK事情についてこのように語った。来季の正GKは、最初の2試合の親善試合で交互に起用されたディ・グレゴリオでもペリンでもない見通しだ。リストの最上位にいるのは、ワールドカップ準優勝のアルゼンチン代表GKである同選手だが、アストン・ヴィラとはまだ合意に至っていない。