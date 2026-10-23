ユヴェントスにさらなる不運が重なった。ゼキ・チェリクとニコ・ゴンサレスが負傷し、長い負傷者リストに新たに加わった。J|medicalで行われた検査の結果、チェリクには左大腿二頭筋の軽度の損傷、ニコ・ゴンサレスには右ヒラメ筋の軽度の損傷が確認された。まだ10月末で、シーズンは残り7カ月以上ある。それでも、ユヴェントスではすでに16人もの選手が、さまざまな理由で治療を受けている。カミル・グラバラやマヌエル・ロカテッリのような重傷から、マッケニーやサールのような単なる疲労まで、その症例も深刻さも多岐にわたる。
ユヴェントス、負傷者数が過去最多に。16選手が負傷で離脱、一覧とその原因
原因
これほど多くの負傷者が出ている原因はさまざまだ。外傷性のけが（例えばユルディズとコンセイソン）から、以前から抱えていた筋肉系の問題、さらには軽い不調まである。軽い不調には、別の経験に由来するもの（サール）もある。だが、全体を見渡せば、共通する要因が見つかるかもしれない。近年、ユヴェントスはセリエA全体で平均して最も負傷者の多いチームとなり、今季は最多記録に達した。その原因の一つは、コンティナッサで相次いだ変化にもあると考えられる。
フィジカルコーチ陣は何人入れ替わるのか
なぜなら、クラブ上層部ではパラティチ、ケルビーニ、ジュントーリ、コモリ、カルネヴァーリが入れ替わり、監督もアッレグリ、サッリ、ピルロ、再びアッレグリ、モッタ、トゥドール、スパレッティと交代してきたように、ユヴェントスのフィジカルコーチも度重なる交代に揺れてきたからだ。 2014年から2019年までの5年間を務めたシモーネ・フォレッティの後、2019年から現在までに、ロージ、ランツァート、ベルテッリ、再びフォレッティ、コリネ、リチーニ、ペルトゥージオ、ラニャッチ、そして現在のシナッティが次々にその職を務めている。こうした絶え間ない交代が、助けにならないのは確かだ。
リスト
ジェレミー・ボガ：筋損傷
フアン・カバル：筋損傷
アンドレア・カンビアーゾ：足首の捻挫
ゼキ・チェリク：筋損傷
フランシスコ・コンセイソン：肩の脱臼
ジェフ・エカトル：2カ所の筋損傷
フェデリコ・ガッティ：足首の問題
ニコ・ゴンサレス：筋損傷
カミル・グラバラ：十字靱帯
ランダル・コロ・ムアニ：手の指の骨折
マヌエル・ロカテッリ：半月板
ウェストン・マッケニー：筋肉の疲労
アレク・ミリク：筋肉の問題
パペ・サール：筋肉の疲労、準備の遅れ
ケフラン・テュラム：膝蓋骨軟骨症
ケナン・ユルディズ：第5中足骨骨折
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