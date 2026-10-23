これほど多くの負傷者が出ている原因はさまざまだ。外傷性のけが（例えばユルディズとコンセイソン）から、以前から抱えていた筋肉系の問題、さらには軽い不調まである。軽い不調には、別の経験に由来するもの（サール）もある。だが、全体を見渡せば、共通する要因が見つかるかもしれない。近年、ユヴェントスはセリエA全体で平均して最も負傷者の多いチームとなり、今季は最多記録に達した。その原因の一つは、コンティナッサで相次いだ変化にもあると考えられる。