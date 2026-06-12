ユヴェントス、臨時取締役会でダミアン・コモリが退任、ジョヴァンニ・カルネヴァリが就任

一方、『トゥットスポルト』紙は、ユヴェントス内部で数時間にわたって混乱が続いた末、経営トップの人事異動に至った経緯を報じている。同紙によると、ダミアン・コモリCEOはすでに自身の運命を悟っており、この奇妙な夏が最悪の展開になると考えていたという。 ベルナルド・シルバ、アリソン、ブラヒム・ディアス、ソルロットの獲得交渉が難航し、彼の立場はさらに弱まった。 本日開催の臨時取締役会で彼の退任が正式決定され、監視役アントニオ・ベローニも同席する。





LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンのCEOベルナール・アルノーと親交が厚い独立取締役のベルロニは、アルノーに同行したのち状況を総括した。 エルカンとスパレッティの会合、スパレッティとCEOの対立（ダービー後の口論後）にも同席したが、最近の移籍市場の会議では彼の不在が際立っていた。形式上は彼の意向が反映されていたものの、エルカンはより具体的なプランBを模索し、ジョヴァンニ・カルネヴァリに白羽の矢を立てた。







