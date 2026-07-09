ユヴェントス、登録選手29名：残留が確実視される選手と、未解決の課題は？

ルチアーノ・スパレッティ監督（2028年契約満了）率いるユヴェントスは現在、レンタルから復帰した選手を含め29名が所属。ほとんど全員が完全移籍か再レンタルか、新天地を模索している。
7月9日時点では、ケナン・イルディズを除いて放出不可の選手はいない。2026-27シーズンのユヴェントスで残留が確実視される選手は極めて少ない。
ルチアーノ・スパレッティ監督（2028年契約満了）率いるユヴェントスは現在、レンタルから復帰した選手を含め29名が所属。ほとんど全員が完全移籍か再レンタルか、新天地を模索している。
7月9日時点では、ケナン・イルディズを除いて放出不可の選手はいない。2026-27シーズンのユヴェントスで残留が確実視される選手は極めて少ない。
GKはペリンとピンソリオが残留、ディ・グレゴリオは退団の見込み。 DFはカルルが残留確実だが、ブレマーは8月10日までに5800万ユーロの違約金が設定されている。カンビアソ、ガッティ、ケリー、カバルも去就が不透明で、ジョアン・マリオ、ルーヒ、ルガーニもレンタルから戻る。
中盤ではロカテッリとマッケニーが残留決定。トゥラムは4000万ユーロ以上のオファーがあれば移籍の可能性。クープマイナーズとミレッティは完全移籍での売却対象、アドジッチはレンタル先を探している。復帰組のアルトゥールとダグラス・ルイスも再び売却候補。
攻撃陣では、イリディズ、ボガ（完全移籍）、エカトール（新加入）が前線を形成。コンセイサオは残留濃厚だが、デビッド、オペンダ、ゼグロヴァは移籍市場に出ている。 ミリクの去就は未定。アトレティコ・マドリードへのレンタルバック、ニコ・ゴンサレスも市場に出ているが、スパレッティ監督は高く評価しており、アルゼンチン人か3人（デビッド、オペンダ、ゼグロヴァ）のどちらかを選べとすれば迷わず前者を選ぶだろう。
GK（3名）：ディ・グレゴリオ（2029年）、ペリン（2027年）、ピンソリオ（2027年）
DF（9名）：ジョアン・マリオ（2030年）、ルーヒ（2028年）、ルガーニ（2028年）、ブレメル（2029年）、カバル（2029年）、カンビアソ（2029年）、ガッティ（2030年）、カルル（2029年）、ケリー（2029年）
MF（8名）：アルトゥール 2027年、ダグラス・ルイス 2029年、アドジッチ 2029年、クープマイナーズ 2029年、ロカテッリ 2030年、マッケニー 2030年、ミレッティ 2028年、トゥラム 2029年
FW（9名）：エカトール 2031、ニコ・ゴンサレス 2029、ボガ 2029、コンセイサオ 2030、デビッド 2030、ミリク 2027、オペンダ 2030、イルディズ 2030、ゼグロヴァ 2030
加入：エカトール（FW、ジェノア）、ルーヒ（DF、カラレーゼ）、ジョアン・マリオ（DF、ボローニャ）、アルトゥール（MF、グレミオ）、ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリード）、ダグラス・ルイス（MF、アストン・ヴィラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）
退団：ホルム（DF、ボローニャ）、コスティッチ（MF、契約満了）、ヴラホヴィッチ（FW、契約満了）
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