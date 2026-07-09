ユヴェントス、登録選手29名：残留が確実視される選手と、未解決の課題は？

GKはペリンとピンソリオが残留、ディ・グレゴリオは退団の見込み。 DFはカルルが残留確実だが、ブレマーは8月10日までに5800万ユーロの違約金が設定されている。カンビアソ、ガッティ、ケリー、カバルも去就が不透明で、ジョアン・マリオ、ルーヒ、ルガーニもレンタルから戻る。





中盤ではロカテッリとマッケニーが残留決定。トゥラムは4000万ユーロ以上のオファーがあれば移籍の可能性。クープマイナーズとミレッティは完全移籍での売却対象、アドジッチはレンタル先を探している。復帰組のアルトゥールとダグラス・ルイスも再び売却候補。





攻撃陣では、イリディズ、ボガ（完全移籍）、エカトール（新加入）が前線を形成。コンセイサオは残留濃厚だが、デビッド、オペンダ、ゼグロヴァは移籍市場に出ている。 ミリクの去就は未定。アトレティコ・マドリードへのレンタルバック、ニコ・ゴンサレスも市場に出ているが、スパレッティ監督は高く評価しており、アルゼンチン人か3人（デビッド、オペンダ、ゼグロヴァ）のどちらかを選べとすれば迷わず前者を選ぶだろう。



