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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、登録選手29名：残留が確実な選手は誰か、解決すべき課題はいくつあるか

ユヴェントス
移籍情報
ルチアーノ・スパレッティ
セリエ A

レンタル移籍から戻った選手が多く、再配置が必要だ。

ルチアーノ・スパレッティ監督（2028年契約満了）率いるユヴェントスは現在、レンタルから復帰した選手を含め29名が所属。ほとんど全員が完全移籍か再レンタルか、新天地を模索している。


7月9日時点では、ケナン・イルディズを除いて放出不可の選手はいない。2026-27シーズンのユヴェントスで残留が確実視される選手はごくわずかだ。


  • 業種別

    GKはペリンとピンソリオが残留、ディ・グレゴリオは退団の見込み。 DFはカルルが残留確実だが、ブレメルは8月10日までに5800万ユーロの違約金が設定されている。カンビアソ、ガッティ、ケリー、カバルも去就が不透明でジョアン・マリオ、ルーヒ、ルガーニもレンタルから復帰する


    中盤ではロカテッリとマッケニーが残留決定トゥラムは4000万ユーロ以上のオファーがあれば移籍の可能性ありクープマイナーズとミレッティは完全移籍での売却対象アドジッチはレンタル先を探している。復帰組のアルトゥールとダグラス・ルイスも再び売却候補。


    攻撃陣では、イリディズ、ボガ（完全移籍）、エカトール（新加入）が前線を形成コンセイサオは残留濃厚だが、デビッド、オペンダ、ゼグロヴァは移籍市場にミリクの去就は未定。アトレティコ・マドリードへのレンタルバック、ニコ・ゴンサレスも市場に出ているが、スパレッティ監督は高く評価しており、アルゼンチン人か3人（デビッド、オペンダ、ゼグロヴァ）の選択を迫られれば前者を選ぶだろう。


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  • 2026年7月9日のユヴェントス選手名簿

    GK（3名）：ディ・グレゴリオ（2029年）、ペリン（2027年）、ピンソリオ（2027年）


    DF（9）：ジョアン・マリオ（2030）、ルーヒ（2028）、ルガーニ（2028）、ブレメル（2029）、カバル（2029）、カンビアソ（2029）、ガッティ（2030）、カルル（2029）、ケリー（2029）


    MF（8名）：アルトゥール 2027年、ダグラス・ルイス 2029年、アドジッチ 2029年、クープマイナーズ 2029年、ロカテッリ 2030年、マッケニー 2030年、ミレッティ 2028年、トゥラム 2029年


    FW（9名）：エカトール 2031、ニコ・ゴンサレス 2029、ボガ 2029、コンセイサオ 2030、デビッド 2030、ミリク 2027、オペンダ 2030、イルディズ 2030、ゼグロヴァ 2030

  • 今日の市場

    加入：エカトール（FW、ジェノア）、ルーヒ（DF、カラレーゼ）、ジョアン・マリオ（DF、ボローニャ）、アルトゥール（MF、グレミオ）、ニコ・ゴンサレス（FW、アトレティコ・マドリード）、ダグラス・ルイス（MF、アストン・ヴィラ）、ルガーニ（DF、フィオレンティーナ）


    退団：ホルム（DF、ボローニャ）、コスティッチ（MF、契約満了）、ヴラホヴィッチ（FW、契約満了）



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