プレミアリーグ・インターナショナルカップに出場したユヴェントスU-23は、サウサンプトンのホームで1-1の引き分けに終わった。同点に追いつく決め手となったのは、ダビデ・マルキージオの見事な一撃だ。68分、ダビデの息子は敵陣の高い位置でボールを受けると、ドリブルで前進。ペナルティーエリア際から正確かつ強烈な右足のシュートを放ち、ゴール上隅に突き刺した。





ダビデ・マルキージオは2009年生まれで、同じくMF。プレーできる位置は中央、インサイド、メッザーラで、17歳。昨年9月から正式にユヴェントスと2年契約を結んでいる。幼い頃からユヴェントスの下部組織で育ち、同クラブでU-16のスクデットを獲得した。今年からはU-18でプレーし、すでに3得点を記録している。また、スパレッティによってトップチームのグループにも加えられ、数回にわたってトップチームの練習に参加。直近の代表ウィーク中に行われたクレモネーゼとの親善試合でも起用された。