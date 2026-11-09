リーグ戦11節を終え、ユヴェントスのチーム得点王はDFグレイソン・ブレーメルの3ゴールだ。 次いで、攻撃的なサイドの選手であるエドン・ジェグロヴァが2ゴール。ユヴェントスの4人のセンターフォワードのうち、2人は1ゴール ずつを記録（ランダル・コロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデ）し、残る2人は無得点だ（ジェフ・エカトルは2つのけがから復帰したばかりで、アレク・ミリクはセリエAとヨーロッパリーグの両方で登録メンバーから外れている）。この数字だけで、他の分析よりもはるかに明確にルチアーノ・スパレッティ率いるチームが順位表で7位にいる理由を説明できる。そして当然、最も懸念されるのはコロ・ムアニとヴォルテマーデがリーグ戦11節で2人合わせて2ゴールしか挙げていないことだ。
ユヴェントス、得点王ブレーメルが象徴するFW補強の失敗。すべての数字
セリエAで13位の攻撃力
セリエAでユヴェントスは15得点を記録している。内訳は以下の通りだ。ブレーメルが3得点、ジェグロヴァが2得点。ドウグラス・ルイス、コロ・ムアニ、アライベゴヴィッチ、コンセイソン、ガッティ、コープマイネルス、ボガ、ニコ・ゴンサレス、マッケニー、ヴォルテマーデがそれぞれ1得点を挙げている。15得点のユヴェントスは、セリエAで得点数が13位だ（首位は31得点のローマで、28得点のインテル、25得点のラツィオが続く）。高い目標を目指すには、明らかに少なすぎる得点数だ。セリエA優勝であれ、チャンピオンズリーグ出場権の獲得であれ、同じことだ。この数字ではヨーロッパリーグやカンファレンスリーグの出場権獲得さえ当然視できず、実際、ユヴェントスは現時点でそのいずれの出場圏内にも入っていない。
一方、ヨーロッパリーグではユヴェントスの攻撃陣はより良い結果を残している。同大会では4試合で11得点を挙げ、コロ・ムアニとヴォルテマーデがそれぞれ4得点を記録した。
酌量すべき事情
スパレッティにとっての酌量すべき事情は、何よりも負傷者の存在だ。とりわけ負傷の影響を受けたのは、チームで最も高い技術を持つ背番号10のケナン・ユルディズで、ここまでリーグ開幕節の69分間しかプレーしていない。このトルコ人選手に加え、ユヴェントスの指揮官は今季序盤、エカトル、ニコ・ゴンサレス、コンセイソン、ボガの負傷にも対処してきた。
問題点と解決策
負傷者を抱えているという一定の事情を考慮しても、ユヴェントスの得点面の問題には偶発的ではない構造的な原因がある。その原因は、ここ数回の移籍市場におけるユヴェントスの選択にある。
過去3年間に3人の強化責任者（ジュントリ、コモリ、カルネヴァーリ）が相次いで就任した結果、例えば、多くのウイングを抱え込む一方で、真に「ユヴェントスにふさわしい」センターフォワードを獲得してこなかった。残した数字は別として、ヴォルテマーデは買い取りオプションのない期限付き移籍で加入している選手であり、長期的な構想には組み込めない。一方、コロ・ムアニについては、最近の好パフォーマンスから、センターフォワードよりもウイングやセカンドストライカーとして起用されたときに、プレーの質と出来が向上することが明らかになった。今から1月まではスパレッティが、そして冬の移籍市場では何よりクラブ首脳陣が、この状況を改善しなければならない。このまま同じ状況が続けば、ユヴェントスが今季の目標を達成するのは極めて難しくなるだろう。
今季の全大会におけるユヴェントス攻撃陣の数字
センターフォワード
ランダル・コロ・ムアニ：15試合出場で4得点（1146分）
ニック・ヴォルテマーデ：13試合出場で4得点（746分）
ジェフ・エカトル：2試合出場で0得点（24分）
アレク・ミリク：0試合出場で0得点
ウイング
ケナン・ユルディズ：1試合出場で0得点（69分）
ニコ・ゴンサレス：9試合出場で2得点（473分）
フランシスコ・コンセイソン：9試合出場で1得点（526分）
ケリム・アライベゴヴィッチ：14試合出場で2得点（666分）
エドン・ジェグロヴァ：9試合出場で2得点（248分）
ジェレミー・ボガ：10試合出場で1得点（275分）
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