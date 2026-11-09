負傷者を抱えているという一定の事情を考慮しても、ユヴェントスの得点面の問題には偶発的ではない構造的な原因がある。その原因は、ここ数回の移籍市場におけるユヴェントスの選択にある。

過去3年間に3人の強化責任者（ジュントリ、コモリ、カルネヴァーリ）が相次いで就任した結果、例えば、多くのウイングを抱え込む一方で、真に「ユヴェントスにふさわしい」センターフォワードを獲得してこなかった。残した数字は別として、ヴォルテマーデは買い取りオプションのない期限付き移籍で加入している選手であり、長期的な構想には組み込めない。一方、コロ・ムアニについては、最近の好パフォーマンスから、センターフォワードよりもウイングやセカンドストライカーとして起用されたときに、プレーの質と出来が向上することが明らかになった。今から1月まではスパレッティが、そして冬の移籍市場では何よりクラブ首脳陣が、この状況を改善しなければならない。このまま同じ状況が続けば、ユヴェントスが今季の目標を達成するのは極めて難しくなるだろう。