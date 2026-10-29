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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、得点数はセリエA13位。コロ・ムアニとヴォルテマーデは史上最悪のコンビか？

ユヴェントス
セリエ A
ニック・ヴォルテマーデ
ランダル・コロ・ムアニ

ユヴェントスの得点数は7シーズンにわたり、惨憺たる数字となっている。

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ユヴェントスの悲惨なシーズン序盤を示す最も厳しい数字は、攻撃面にある。セリエAでの得点数はわずか11で、リーグ13位だ。最多得点のインテルは、すでに25得点を記録している。ユヴェントスではジェグロヴァとブレーメルがそれぞれ2得点。コンセイソン、ドウグラス・ルイス、ガッティ、コロ・ムアニ、コープマイネルス、ニコ・ゴンサレス、マッケニーがそれぞれ1得点を挙げている。

FW陣の数字は厳しい。9節を終えて2人合わせてわずか1得点で、コロ・ムアニが1得点、ヴォルテマーデは無得点だ。このフランス人選手とドイツ人選手がこのままの調子を続ければ、ユヴェントス史上最悪のFWコンビとして記憶されることになりかねない

一方、ヨーロッパリーグでは状況が良い。ユヴェントスは同大会の3試合で9得点を記録。内訳はヴォルテマーデが3得点、コロ・ムアニとチェリクが各2得点、アライベゴヴィッチとニコ・ゴンサレスが各1得点だ。

リーグ戦では、ユヴェントスの得点力不足が何年にもわたって続いている。もはや一つの時代と言ってもいいほどだ。最後にスクデットを獲得した2019-20シーズン以降の7シーズンで、ユヴェントスがセリエA最多得点を記録したことは一度もない。得点数で3位以内に入ったのも一度だけだ（2025-26シーズンに3位）。それ以外は、上位から大きく離れた順位にとどまっている。

  • 直近7シーズンのリーグ戦におけるユヴェントスの攻撃陣

    ユヴェントスの2026-27シーズン（スパレッティ監督、第9節終了時点）：11得点でセリエAの得点数13位（首位は25得点のインテル）

    ユヴェントスの2025-26シーズン（トゥドール、スパレッティ両監督）：61得点でセリエAの得点数3位（首位は89得点のインテル）

    ユヴェントスの2024-25シーズン（モッタ、トゥドール両監督）：58得点でセリエAの得点数7位（首位は79得点のインテル）

    ユヴェントスの2023-24シーズン（アッレグリ監督）：54得点でセリエAの得点数7位（首位は89得点のインテル）

    ユヴェントスの2022-23シーズン（アッレグリ監督）：56得点でセリエAの得点数6位（首位は77得点のナポリ）

    ユヴェントスの2021-22シーズン（アッレグリ監督）：57得点でセリエAの得点数11位（首位は84得点のインテル）

    ユヴェントスの2020-21シーズン（ピルロ監督）：77得点でセリエAの得点数4位（首位は90得点のアタランタ）

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