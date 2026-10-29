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ユヴェントスの悲惨なシーズン序盤を示す最も厳しい数字は、攻撃面にある。セリエAでの得点数はわずか11で、リーグ13位だ。最多得点のインテルは、すでに25得点を記録している。ユヴェントスではジェグロヴァとブレーメルがそれぞれ2得点。コンセイソン、ドウグラス・ルイス、ガッティ、コロ・ムアニ、コープマイネルス、ニコ・ゴンサレス、マッケニーがそれぞれ1得点を挙げている。

FW陣の数字は厳しい。9節を終えて2人合わせてわずか1得点で、コロ・ムアニが1得点、ヴォルテマーデは無得点だ。このフランス人選手とドイツ人選手がこのままの調子を続ければ、ユヴェントス史上最悪のFWコンビとして記憶されることになりかねない。

一方、ヨーロッパリーグでは状況が良い。ユヴェントスは同大会の3試合で9得点を記録。内訳はヴォルテマーデが3得点、コロ・ムアニとチェリクが各2得点、アライベゴヴィッチとニコ・ゴンサレスが各1得点だ。

リーグ戦では、ユヴェントスの得点力不足が何年にもわたって続いている。もはや一つの時代と言ってもいいほどだ。最後にスクデットを獲得した2019-20シーズン以降の7シーズンで、ユヴェントスがセリエA最多得点を記録したことは一度もない。得点数で3位以内に入ったのも一度だけだ（2025-26シーズンに3位）。それ以外は、上位から大きく離れた順位にとどまっている。