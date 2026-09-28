ユベントスは左サイドの補強に向けて引き続き移籍市場を注視している。ビアンコネリの幹部陣のリストに残っている名前の一人が、マルセイユ所属の1994年生まれ、エメルソン・パルミエリだ。契約は2027年までで、すでに前回の夏の移籍市場でもユベントス移籍に近づいていた。コリエレ・デッロ・スポルトによれば、フランスのクラブは給与総額の圧縮を目的に、このサイドバックを比較的低額でも放出する用意があるという。ただし1月に向けては、ユベントスはスカッドと財政面の両方で余地を生み出す必要があり、その手段として、現在は負傷で離脱中のフアン・カバルの放出の可能性もある。カバルは夏の間にもすでに放出候補として評価されていた。
AFP
翻訳者：
ユヴェントス、左サイド補強の3候補。エメルソン・パルミエリからアブネル、タグリアフィコまで
アブネル
注視されている候補の一人が、リヨンに所属する2000年生まれのブラジル人サイドプレーヤー、アブネルだ（契約は2029年まで）。ユヴェントスのスカウト陣は以前から同選手を追っており、選手本人およびフランスのクラブとの最初の接触もすでに始まっているという。 この案件は、オペンダ獲得に関する話し合いの中でもさらに掘り下げられたとみられる。その際、ユヴェントスとリヨンはこのサイドプレーヤーの将来について話し合ったという。現時点で本格的な交渉には至っていないが、今後数週間でユヴェントスがコストや条件を見極めるため、再び動向を探る可能性がある。
タリアフィコ
依然として候補に挙がっているのが、リヨンに所属する1992年生まれのアルゼンチン代表、ニコラス・タグリアフィコだ（契約は2027年まで）。ユヴェントスは8月末の時点ですでに獲得を試みていたが、主にカバルの移籍が実現しなかったこと、そしてアトレティコ・マドリーとの競合もあり、交渉はまとまらなかった。アトレティコ・マドリーもまた、この取引を成立させることはできなかった。
つまり、同じ必要性に対して3つのプロフィールがある。左サイドを強化し、ルチアーノ・スパレッティが使える選択肢を増やすことだ。
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