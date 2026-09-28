依然として候補に挙がっているのが、リヨンに所属する1992年生まれのアルゼンチン代表、ニコラス・タグリアフィコだ（契約は2027年まで）。ユヴェントスは8月末の時点ですでに獲得を試みていたが、主にカバルの移籍が実現しなかったこと、そしてアトレティコ・マドリーとの競合もあり、交渉はまとまらなかった。アトレティコ・マドリーもまた、この取引を成立させることはできなかった。





つまり、同じ必要性に対して3つのプロフィールがある。左サイドを強化し、ルチアーノ・スパレッティが使える選択肢を増やすことだ。







