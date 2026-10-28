アンドレア・カンビアーゾは復調しつつあるが、ユベントスでの将来を巡る状況は依然として厳しい。一方では、引き続き動向を注視するバルセロナなど、国外クラブからの関心が噂されている。他方では、ルチアーノ・スパレッティの下で主力の座が保証されているわけでもない。

この点について、『トゥットスポルト』は、ユベントスが1月の移籍市場に向けて左サイドの補強を優先事項として検討し始めたと報じている。そして、マッサーラとカルネヴァーリのリストには、すでに3人の候補が挙がっている。



