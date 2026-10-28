アンドレア・カンビアーゾは復調しつつあるが、ユベントスでの将来を巡る状況は依然として厳しい。一方では、引き続き動向を注視するバルセロナなど、国外クラブからの関心が噂されている。他方では、ルチアーノ・スパレッティの下で主力の座が保証されているわけでもない。
この点について、『トゥットスポルト』は、ユベントスが1月の移籍市場に向けて左サイドの補強を優先事項として検討し始めたと報じている。そして、マッサーラとカルネヴァーリのリストには、すでに3人の候補が挙がっている。
アンドレア・カンビアーゾは復調しつつあるが、ユベントスでの将来を巡る状況は依然として厳しい。一方では、引き続き動向を注視するバルセロナなど、国外クラブからの関心が噂されている。他方では、ルチアーノ・スパレッティの下で主力の座が保証されているわけでもない。
この点について、『トゥットスポルト』は、ユベントスが1月の移籍市場に向けて左サイドの補強を優先事項として検討し始めたと報じている。そして、マッサーラとカルネヴァーリのリストには、すでに3人の候補が挙がっている。
獲得の実現可能性が最も高いのは、2005年生まれのサイドプレーヤー、マハマドゥ・アブバカル・ナギダだ。カメルーン代表で、レンヌと契約している。
左利きで、11試合に出場し、1ゴール1アシストを記録。ユヴェントスとのヨーロッパリーグでの直接対決でも存在感を示した。
なぜ最も実現可能性が高いのか。それは、すでにユヴェントスと契約しているケフラン・テュラム、ジェレミー・ボガと代理人が同じだからだ。
タイリック・ミッチェルの名前が再び浮上している。以前からユヴェントスの移籍担当者が獲得候補としてリストアップしてきた選手だ。クリスタル・パレスの主力の一人で、2016年に加入し、同クラブで育成年代を過ごした。
4バックのサイドバックとしても、サイドを広くカバーするウイングバックとしてもプレーできる。契約は2027年6月30日まで残っており、フリーでの獲得は来夏まで待つことになる。
ライプツィヒに所属する1998年生まれのドイツ人サイドバック、ダヴィド・ラウムも2027年6月30日に契約満了を迎える。ドイツ代表のラウムは、ミッチェルと比べて4バック向きの純粋なサイドバックだ。また、ライプツィヒは選手を売却する傾向にあるクラブでもある。これまで何度も取引をしてきた両クラブにとって、シーズン終了時に契約が満了することは、1月の獲得を後押しする可能性がある。
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