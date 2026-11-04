ユヴェントス：契約を更新したばかりのエリモガレがトップチームに合流

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11時30分、ユヴェントスがコンティナッサで練習を開始した。明日、AZアルクマールのホームで行われるヨーロッパリーグ第4節に向けた練習だ。この練習には、エリモガーレ、パニュッコ、メローラ、オウスもトップチームに加わった。

ユヴェントスは昨日、2009年生まれのデスティニー・エリモガーレとの契約更新を発表していた。クラブの発表は以下の通り。「デスティニー・エリモガーレはユヴェントスで歩みを続ける。2009年生まれのFWは契約を更新し、2029年6月30日まで当クラブに所属する」