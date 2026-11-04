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ライブ
Italy U15 v Spain U15 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス：契約を更新したばかりのエリモガレがトップチームに合流

ユヴェントス
D. Elimoghale
セリエ A

2009年生まれの選手は昨日、契約を2029年まで延長し、今日はコンティナッサでトップチームとともに練習している。

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11時30分、ユヴェントスがコンティナッサで練習を開始した。明日、AZアルクマールのホームで行われるヨーロッパリーグ第4節に向けた練習だ。この練習には、エリモガーレ、パニュッコ、メローラ、オウスもトップチームに加わった。

ユヴェントスは昨日、2009年生まれのデスティニー・エリモガーレとの契約更新を発表していた。クラブの発表は以下の通り。「デスティニー・エリモガーレはユヴェントスで歩みを続ける。2009年生まれのFWは契約を更新し、2029年6月30日まで当クラブに所属する」

  • 声明はさらにこう続く。「幼い頃からユベントスの下部組織で育ち、各年代のチームでプレーしてU-17、U-20にまで進んだエリモガレは、今季ユベントス・ネクスト・ジェンでデビューを果たした。ここまでの数カ月間で、リーグ戦とセリエCコッパ・イタリアを合わせて10試合に出場している。

    2026年9月17日には、キャリア初のトップチーム招集を受けた。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第1節、NEC戦に向けた招集だった。

    才能と将来性を備えた選手であり、今後もユベントスで成長を続ける。おめでとう、デスティニー。ピッチで会おう！」

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