ご存じの通り、ユヴェントスの取締役会は最大2億5000万ユーロの増資を提案した。持ち分比率に応じた引き受けでは、Exor（65.375％）は約1億6400万ユーロを払い込む見込みで、このうち6000万ユーロは2026年6月30日時点の決算赤字を補填するため、すでに前払いされている。Tether（11.527％）は約2880万ユーロ、Lindsell Train（6.2％）は約1550万ユーロ。また、浮動株（16.9％）の負担分は約4230万ユーロとなる見通しだ。Exorは、他の株主または第三者によって引き受けられなかった株式があった場合、それを保証する用意があると表明している。
JOFC
翻訳者：
ユヴェントス、増資へ：テザー、リンズェル・トレイン、その他の株主はいくら資金を投じるのか
ユベントス、増資：各株主の持ち分と出資額
Exor（65.375％）：1億6400万ユーロ
すでに将来の増資に充てる形で6000万ユーロを前払いしており、これは同社の持ち分に算入される。したがって、払い込みが必要なのは約1億400万ユーロとなる。自社の割当分を引き受けることを約束しており、他の株主または第三者が引き受けなかった株式を保証する用意もあるとしている。そのため、このオペレーション全体の「パラシュート」役を担う可能性があり、その場合は保有比率が上昇することになる。
Tether（11.527％）：2880万ユーロ
最近加わった株主だが、すでに重要な存在となっている。デジタル資産分野で活動し、ステーブルコイン「USDT」の発行体でもある。前回の増資では約1100万ユーロを引き受け、持ち分を維持した。
Lindsell Train（6.2％）：1550万ユーロ
2000年にマイケル・リンズルとニック・トレインが設立した英国の運用会社で、現在は第3株主。時間の経過とともに保有比率を引き下げており、かつては11％を超えていた。
浮動株（16.9％）：4230万ユーロ
小口株主、機関投資家、大手ファンドが含まれる、非常に分散した株主層となっている。
本当の試合
Gazzetta.itが強調しているように、真に重要な争点は約8660万ユーロにある。これは、持ち分に応じた引き受けによって、Exor以外の株主から拠出されるべき金額だ（Tether 2880万＋Lindsell Train 1550万＋市場 4230万）。誰かが応じなければ、その不足分はExorが穴埋めすることになる。
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