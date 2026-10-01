Exor（65.375％）：1億6400万ユーロ

すでに将来の増資に充てる形で6000万ユーロを前払いしており、これは同社の持ち分に算入される。したがって、払い込みが必要なのは約1億400万ユーロとなる。自社の割当分を引き受けることを約束しており、他の株主または第三者が引き受けなかった株式を保証する用意もあるとしている。そのため、このオペレーション全体の「パラシュート」役を担う可能性があり、その場合は保有比率が上昇することになる。





Tether（11.527％）：2880万ユーロ

最近加わった株主だが、すでに重要な存在となっている。デジタル資産分野で活動し、ステーブルコイン「USDT」の発行体でもある。前回の増資では約1100万ユーロを引き受け、持ち分を維持した。





Lindsell Train（6.2％）：1550万ユーロ

2000年にマイケル・リンズルとニック・トレインが設立した英国の運用会社で、現在は第3株主。時間の経過とともに保有比率を引き下げており、かつては11％を超えていた。





浮動株（16.9％）：4230万ユーロ

小口株主、機関投資家、大手ファンドが含まれる、非常に分散した株主層となっている。



