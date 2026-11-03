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ライブ
Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ユヴェントス、増資で移籍市場に投じる資金は1億ユーロ。獲得候補に挙がる5人のFWとは

ユヴェントス
ベンヤミン・シェシュコ
移籍情報
フォラリン・バログン
アントニオ・レイモンド

コロ・ムアニとヴォルテマーデをめぐる難航、そして増資を受け、ユヴェントスは早くも1月の移籍市場に目を向ける

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決算の承認、取締役2人の選任、そして増資に関する取締役会への権限委任。これが本日開かれるユヴェントスの株主総会の議題だ。2026年6月30日時点の決算では6600万の損失を計上した。一方、増資額は2億5000万で、「財務基盤と競技面での競争力の強化、戦略的な不動産資産（筆頭はアリアンツ・スタジアム）の改良の可能性、ブランド価値の向上、経済・財務面での持続可能性を支えるため」とされている。筆頭株主であるエルカン＝アニェッリ家の持ち株会社エクソールは、自社の持ち分（65.4％）と、引き受け手がいない分が生じた場合のその分について、資金を拠出することを保証している。

2億5000万の増資により、最終的には1月から来夏にかけて、移籍市場で使える約1億の資金が生まれる可能性がある。確かな実績を持つ選手に投じるべき、大きな額だ。株主総会での発言からも明らかなように、とりわけユヴェントスの最高財務責任者ステファノ・チェッラートの言葉が示す通り、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得は極めて重要だ。それはクラブの財務、ひいては競技面での発展に関わる。そのため、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームがシーズン序盤に見せた苦戦を踏まえ、クラブ首脳陣が1月にも増資で得られる資金の一部を投じる可能性は否定できない。

  • センターフォワード

    最大の緊急課題はセンターフォワードのポジションだ。リーグ戦におけるランダル・コロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデの得点ペースは深刻なものとなっている。セリエAの10節で2人合わせてわずか1ゴールで、得点したのはコロ・ムアニだ。一方、ヨーロッパリーグではドイツ人のヴォルテマーデが3ゴール、フランス人のコロ・ムアニが2ゴールを挙げている。2人のセンターフォワードがこの得点ペースでは、ユヴェントスが上位4位以内を狙うのは難しいだろう。1月の移籍市場が開くまでは、スパレッティは両選手に頼らざるを得ない。その後、1月になっても2人が調子をつかめず、得点ペースも改善しなければ、ユヴェントスは事実上、再び移籍市場でセンターフォワードを探す必要に迫られる。求めるのは、スパレッティが必要とする特徴により近く（例えばヴラホヴィッチのようなタイプ）、何よりコロ・ムアニとヴォルテマーデ以上の得点力を持つ選手だ。負傷が続いたシーズン序盤を経て復帰する2006年生まれのジェフ・エカトルが、今後どれだけ貢献できるかは別としての話である。

    ユヴェントスは今後数カ月、マンチェスター・ユナイテッドのベンヤミン・シェシュコとモナコのフロリアン・バログンの状況を注視する。スロベニア人ストライカーとアメリカ人選手はともに、ユヴェントスの現在のセンターフォワード2人にはない特徴を持っている。候補にはブライアン・ブロビーも入っている。サンダーランドに所属する2002年生まれのオランダ人FWだ。ユヴェントスの獲得候補には、アントニオ・ライモンドもいる。フロジノーネに所属する2004年生まれの選手で、リーグ戦9試合で8ゴールを挙げている。ただ、日曜日のトリノ戦でこの若手FWが足首の靱帯にも影響が及ぶ負傷を負い、約2カ月離脱する見込みとなった。このため、獲得に向けた動きは冬の移籍市場ではなく、来夏にずれ込む可能性がある。さらに、候補にはユネス・エブヌタリブも加わる。アイントラハト・フランクフルトに所属する2003年生まれのドイツ人選手で、今季はブンデスリーガとドイツ杯の計10試合で8ゴールを記録している。

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