決算の承認、取締役2人の選任、そして増資に関する取締役会への権限委任。これが本日開かれるユヴェントスの株主総会の議題だ。2026年6月30日時点の決算では6600万の損失を計上した。一方、増資額は2億5000万で、「財務基盤と競技面での競争力の強化、戦略的な不動産資産（筆頭はアリアンツ・スタジアム）の改良の可能性、ブランド価値の向上、経済・財務面での持続可能性を支えるため」とされている。筆頭株主であるエルカン＝アニェッリ家の持ち株会社エクソールは、自社の持ち分（65.4％）と、引き受け手がいない分が生じた場合のその分について、資金を拠出することを保証している。
2億5000万の増資により、最終的には1月から来夏にかけて、移籍市場で使える約1億の資金が生まれる可能性がある。確かな実績を持つ選手に投じるべき、大きな額だ。株主総会での発言からも明らかなように、とりわけユヴェントスの最高財務責任者ステファノ・チェッラートの言葉が示す通り、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得は極めて重要だ。それはクラブの財務、ひいては競技面での発展に関わる。そのため、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームがシーズン序盤に見せた苦戦を踏まえ、クラブ首脳陣が1月にも増資で得られる資金の一部を投じる可能性は否定できない。