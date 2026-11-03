最大の緊急課題はセンターフォワードのポジションだ。リーグ戦におけるランダル・コロ・ムアニとニック・ヴォルテマーデの得点ペースは深刻なものとなっている。セリエAの10節で2人合わせてわずか1ゴールで、得点したのはコロ・ムアニだ。一方、ヨーロッパリーグではドイツ人のヴォルテマーデが3ゴール、フランス人のコロ・ムアニが2ゴールを挙げている。2人のセンターフォワードがこの得点ペースでは、ユヴェントスが上位4位以内を狙うのは難しいだろう。1月の移籍市場が開くまでは、スパレッティは両選手に頼らざるを得ない。その後、1月になっても2人が調子をつかめず、得点ペースも改善しなければ、ユヴェントスは事実上、再び移籍市場でセンターフォワードを探す必要に迫られる。求めるのは、スパレッティが必要とする特徴により近く（例えばヴラホヴィッチのようなタイプ）、何よりコロ・ムアニとヴォルテマーデ以上の得点力を持つ選手だ。負傷が続いたシーズン序盤を経て復帰する2006年生まれのジェフ・エカトルが、今後どれだけ貢献できるかは別としての話である。

ユヴェントスは今後数カ月、マンチェスター・ユナイテッドのベンヤミン・シェシュコとモナコのフロリアン・バログンの状況を注視する。スロベニア人ストライカーとアメリカ人選手はともに、ユヴェントスの現在のセンターフォワード2人にはない特徴を持っている。候補にはブライアン・ブロビーも入っている。サンダーランドに所属する2002年生まれのオランダ人FWだ。ユヴェントスの獲得候補には、アントニオ・ライモンドもいる。フロジノーネに所属する2004年生まれの選手で、リーグ戦9試合で8ゴールを挙げている。ただ、日曜日のトリノ戦でこの若手FWが足首の靱帯にも影響が及ぶ負傷を負い、約2カ月離脱する見込みとなった。このため、獲得に向けた動きは冬の移籍市場ではなく、来夏にずれ込む可能性がある。さらに、候補にはユネス・エブヌタリブも加わる。アイントラハト・フランクフルトに所属する2003年生まれのドイツ人選手で、今季はブンデスリーガとドイツ杯の計10試合で8ゴールを記録している。