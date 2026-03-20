ユヴェントス、土地とJホテルを取得：2300万ユーロの取引、「今後の投資には影響しない」

J|hotelの不動産所有権と運営管理を統合することで――同ホテルは長年にわたり、その地位の大幅な向上、顧客からの評価の高まり、そして全体的な業績の向上を遂げてきた――特定のコストを最適化し、収益面での相乗効果を高めることが可能となり、ユヴェントスのコアビジネスに還元するための価値を創出できるようになる。

本件により、ユヴェントスは欧州でも数少ないクラブとして、事業を展開するすべての戦略的不動産の所有者となります。これには、アリアンツ・スタジアム（内部にはユヴェントス・ミュージアム、ユヴェントス・メガストア、J|medicalが入居）、コンティナッサ・ヘッドクォーター、ユヴェントス・トレーニングセンター・コンティナッサ、アリアンツ・トレーニングセンター・ヴィノーヴォ、ユヴェントス・クリエイター・ラボ、そして本件完了後にはJ|hotelが含まれます。





これらの不動産資産の現在の総時価は、その取得または建設コスト（2025年12月31日時点で合計約2億2,000万ユーロ）を大幅に上回っています。