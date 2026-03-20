ユヴェントスとそのオーナー陣は、不動産資産を強化するため、再び投資を行った。本日発表・確認されたこの取引により、有名なJ|hotelが建設された土地および同施設そのものが、完全に買収された。これまでは、ピエモンテ州当局からREAR SGR spaが運営する「Fondo J Village」へ賃貸されていた。
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ユヴェントス、土地とJホテルを取得：2300万ユーロの取引、「今後の投資には影響しない」
プレスリリースと数値
トリノ、2026年3月20日 – ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.（以下「ユヴェントス」または「当社」）は、本日、REAM SGR S.p.A. （J Villageファンドの運用会社）が、J|hotel（現在は子会社であるB&W Nest S.r.l.が賃借・運営している）が入居する、トリノ所在のJ Villageファンド所有物件の買収について、ユヴェントスから提示されたオファーを、対価2,300万ユーロにて受諾したことを発表します。 当該対価は、第三者専門家による具体的な評価鑑定書に基づき決定されたものである。
ヨーロッパで唯一の戦略
J|hotelの不動産所有権と運営管理を統合することで――同ホテルは長年にわたり、その地位の大幅な向上、顧客からの評価の高まり、そして全体的な業績の向上を遂げてきた――特定のコストを最適化し、収益面での相乗効果を高めることが可能となり、ユヴェントスのコアビジネスに還元するための価値を創出できるようになる。
本件により、ユヴェントスは欧州でも数少ないクラブとして、事業を展開するすべての戦略的不動産の所有者となります。これには、アリアンツ・スタジアム（内部にはユヴェントス・ミュージアム、ユヴェントス・メガストア、J|medicalが入居）、コンティナッサ・ヘッドクォーター、ユヴェントス・トレーニングセンター・コンティナッサ、アリアンツ・トレーニングセンター・ヴィノーヴォ、ユヴェントス・クリエイター・ラボ、そして本件完了後にはJ|hotelが含まれます。
これらの不動産資産の現在の総時価は、その取得または建設コスト（2025年12月31日時点で合計約2億2,000万ユーロ）を大幅に上回っています。
将来の投資に影響を与えない事業
本取引の完了は5月中旬を予定しているが、当該不動産に対する通常のデューデリジェンスの完了および本取引に関連する契約の締結を条件とする。
ユヴェントスは買収価格の支払いに充てる十分な資金を有しているものの、当社は本取引の一部について資金調達を検討する予定である。なお、前述の理由により、本取引は将来の投資計画に影響を及ぼさない。