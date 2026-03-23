ユヴェントス、問題は資金ではない：過去6年間で8億7500万ユーロ

前述の幹部たちが順次行ってきた補強策を分析すると、とりわけ高額な投資において過ちが繰り返されている点が際立っている。すでに2020-21シーズンには、アルトゥール獲得に8000万ユーロ（ピャニッチとのトレードで一部相殺された）を計上し、キエーザにはレンタルと買い取りを含めて5400万ユーロを投じていた。 翌年はヴラホヴィッチの番となり、8500万ユーロという史上最高額の移籍金となった一方、ロカテッリには3500万ユーロが費やされた。2024-25年の移籍市場は惨憺たる結果に終わった。 クープマイナーズ（5300万ユーロ）、ダグラス・ルイス（4900万ユーロ）、ニコ・ゴンサレス（3700万ユーロ）、ケリー（2200万ユーロ）のパフォーマンスは、期待や投資額に比べ明らかに見劣りするものであった。まさにそのシーズン、ユヴェントスはフイセンを1500万ユーロで手放したが、彼はその後ボーンマスからレアル・マドリードへ6000万ユーロで売却された。





そして2025-26シーズンへ：ビアンコネリはコンセイサオを総額4000万ユーロで完全移籍させ、退団が確実視されるオペンダ（4600万ユーロ）についても同様の措置を講じる必要がある。ダビドはフリー移籍で獲得したが、付随費用として1200万ユーロがかかった。 ゼグロヴァ（1500万ユーロ）とジョアン・マリオ（1200万ユーロ）は獲得に至らず、後者はボローニャへ移籍した。結局、期待に応えた唯一の大型補強はブレメル（5100万ユーロ）だけだった。これらのデータは、本記事の論旨を裏付けている。ユヴェントスの問題は資金そのものではない。問題は、その資金がどのように使われたかである。











