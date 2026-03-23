ユヴェントス、問題は資金ではない：過去6年間で8億7500万ユーロ

2020年に最後に優勝して以来、過去6シーズンでセリエA優勝を果たせていないユヴェントスは、実に8億7500万ユーロを費やしてきた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の分析記事によると、これは完全移籍による獲得費用であり、手数料、発生したボーナス、および買い取りを前提としたレンタル移籍に関連する諸費用が含まれている。
マルコ・イアリア記者が執筆した同紙の記事では、実際にユヴェントスのトップチームでプレーした選手のみを対象としており、獲得後に他クラブへ移籍した選手（例えばマンドラゴラなど）は除外されている。ユヴェントスでは、エクソール（Exor）をはじめとする株主が、2019年以降4回の増資を行い、その総額は9億9800万ユーロに上る。 問題は、その資金がどのように使われたかだとガゼッタは指摘する。直近のセリエA優勝後の期間は、ガバナンスの異なる段階を経てきた。アンドレア・アニェッリ時代の下降線、2021年5月の全権を握っていたファビオ・パラティチの退任、そして2022年11月の会長辞任に至るまで。 アリヴァベーネとスカナヴィーノ両CEOの期間（スポーツディレクターはチェルービニとジュントーリ）、そして最後に、昨夏トリノに赴任し、現在はスポーツディレクターのオットリーニとタッグを組むコモリによる最新の転換期である。