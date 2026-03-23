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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、問題は資金ではない：過去6年間で8億7500万ユーロ

2020年に最後に優勝して以来、過去6シーズンでセリエA優勝を果たせていないユヴェントスは、実に8億7500万ユーロを費やしてきた。『ガゼッタ・デロ・スポルト』の分析記事によると、これは完全移籍による獲得費用であり、手数料、発生したボーナス、および買い取りを前提としたレンタル移籍に関連する諸費用が含まれている。


マルコ・イアリア記者が執筆した同紙の記事では、実際にユヴェントスのトップチームでプレーした選手のみを対象としており、獲得後に他クラブへ移籍した選手（例えばマンドラゴラなど）は除外されている。ユヴェントスでは、エクソール（Exor）をはじめとする株主が、2019年以降4回の増資を行い、その総額は9億9800万ユーロに上る。 問題は、その資金がどのように使われたかだとガゼッタは指摘する。直近のセリエA優勝後の期間は、ガバナンスの異なる段階を経てきた。アンドレア・アニェッリ時代の下降線、2021年5月の全権を握っていたファビオ・パラティチの退任、そして2022年11月の会長辞任に至るまで。 アリヴァベーネとスカナヴィーノ両CEOの期間（スポーツディレクターはチェルービニとジュントーリ）、そして最後に、昨夏トリノに赴任し、現在はスポーツディレクターのオットリーニとタッグを組むコモリによる最新の転換期である。


  • 分析

    前述の幹部たちが順次行ってきた補強策を分析すると、とりわけ高額な投資において過ちが繰り返されている点が際立っている。すでに2020-21シーズンには、アルトゥール獲得に8000万ユーロ（ピャニッチとのトレードで一部相殺された）を計上し、キエーザにはレンタルと買い取りを含めて5400万ユーロを投じていた。 翌年はヴラホヴィッチの番となり、8500万ユーロという史上最高額の移籍金となった一方、ロカテッリには3500万ユーロが費やされた。2024-25年の移籍市場は惨憺たる結果に終わった。 クープマイナーズ（5300万ユーロ）、ダグラス・ルイス（4900万ユーロ）、ニコ・ゴンサレス（3700万ユーロ）、ケリー（2200万ユーロ）のパフォーマンスは、期待や投資額に比べ明らかに見劣りするものであった。まさにそのシーズン、ユヴェントスはフイセンを1500万ユーロで手放したが、彼はその後ボーンマスからレアル・マドリードへ6000万ユーロで売却された。


    そして2025-26シーズンへ：ビアンコネリはコンセイサオを総額4000万ユーロで完全移籍させ、退団が確実視されるオペンダ（4600万ユーロ）についても同様の措置を講じる必要がある。ダビドはフリー移籍で獲得したが、付随費用として1200万ユーロがかかった。 ゼグロヴァ（1500万ユーロ）とジョアン・マリオ（1200万ユーロ）は獲得に至らず、後者はボローニャへ移籍した。結局、期待に応えた唯一の大型補強はブレメル（5100万ユーロ）だけだった。これらのデータは、本記事の論旨を裏付けている。ユヴェントスの問題は資金そのものではない。問題は、その資金がどのように使われたかである。




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