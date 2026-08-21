ユベントスのクラブ公式サイトには、「ユベントスとエマヌエーレ・ペコリーノは別々の道を歩むことになった」と記されている。





続けて声明では、「2001年生まれのFWはユベントスを離れ、カタンザーロへ完全移籍する。





2021年1月にユベントスへ加入したペコリーノは、セリエC、コッパ・イタリア・セリエC、そしてプレーオフを通じて、Next Genで通算59試合に出場し、9ゴールを記録した。直近のキャリアではレンタル移籍も経験し、ズュートティロルとフロジノーネのユニフォームを着た」と続いている。