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Italy U20 v Portugal U20Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、公式発表：ペコリーノがカタンザーロへ

移籍情報
ユヴェントス
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E. Pecorino

ユヴェントスNext Genで放出。

ユベントスのクラブ公式サイトには、「ユベントスとエマヌエーレ・ペコリーノは別々の道を歩むことになった」と記されている。


続けて声明では、「2001年生まれのFWはユベントスを離れ、カタンザーロへ完全移籍する


2021年1月にユベントスへ加入したペコリーノは、セリエC、コッパ・イタリア・セリエC、そしてプレーオフを通じて、Next Genで通算59試合に出場し、9ゴールを記録した。直近のキャリアではレンタル移籍も経験し、ズュートティロルとフロジノーネのユニフォームを着た」と続いている。

  • そして最後に、こう締めくくっている。「エマヌエーレにとって、今はキャリアの新たな段階の始まりだ。一緒に過ごしたこの数年間に感謝し、今後の幸運を祈っている！」。

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