ユベントスのクラブ公式サイトには、「ユベントスとエマヌエーレ・ペコリーノは別々の道を歩むことになった」と記されている。
続けて声明では、「2001年生まれのFWはユベントスを離れ、カタンザーロへ完全移籍する。
2021年1月にユベントスへ加入したペコリーノは、セリエC、コッパ・イタリア・セリエC、そしてプレーオフを通じて、Next Genで通算59試合に出場し、9ゴールを記録した。直近のキャリアではレンタル移籍も経験し、ズュートティロルとフロジノーネのユニフォームを着た」と続いている。
ユベントスのクラブ公式サイトには、「ユベントスとエマヌエーレ・ペコリーノは別々の道を歩むことになった」と記されている。
続けて声明では、「2001年生まれのFWはユベントスを離れ、カタンザーロへ完全移籍する。
2021年1月にユベントスへ加入したペコリーノは、セリエC、コッパ・イタリア・セリエC、そしてプレーオフを通じて、Next Genで通算59試合に出場し、9ゴールを記録した。直近のキャリアではレンタル移籍も経験し、ズュートティロルとフロジノーネのユニフォームを着た」と続いている。
そして最後に、こう締めくくっている。「エマヌエーレにとって、今はキャリアの新たな段階の始まりだ。一緒に過ごしたこの数年間に感謝し、今後の幸運を祈っている！」。
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