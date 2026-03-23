ユヴェントス、代表招集選手一覧と今後の試合日程

ベルギー（ロイス・オペンダ） - ワールドカップ出場を決めているベルギー代表は、アトランタでアメリカ、シカゴでメキシコと対戦する2試合の親善試合を行う





ブラジル（グレイソン・ブレメル） - カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表チームは、フランスとクロアチアとの2試合の調整試合を行う





カナダ（ジョナサン・デイヴィッド） - アイスランドとチュニジアとの親善試合2連戦





コロンビア（フアン・カバル） - 南米代表はクロアチアとフランスとの親善試合に臨む





フランス（ピエール・カルル） - ワールドカップ出場を決めているフランス代表は、ブラジルとコロンビアとの親善試合に臨む





イタリア（アンドレア・カンビアソ、フェデリコ・ガッティ、マヌエル・ロカテッリ） - アズーリは2026年ワールドカップ予選プレーオフに臨み、まずは北アイルランドと対戦し、勝利した場合はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と対戦する





コソボ（エドン・ゼグロヴァ） - 2026年ワールドカップ予選の激戦が控えており、まずはスロバキアと対戦し、勝利した場合はトルコ対ルーマニアの勝者と対戦する





モンテネグロU-21（ヴァシリェ・アジッチ） - U-21欧州選手権予選で、同年代のスウェーデン代表およびポーランド代表と対戦





オランダ（テウン・クープマイナーズ） - オランダもノルウェーとエクアドルとの2連戦を行う





ポルトガル（フランシスコ・コンセイソン） - ポルトガル代表もメキシコ、アメリカとの親善試合を行う





セルビア（フィリップ・コスティッチ） - ワールドカップ予選を突破できなかったセルビアは、スペインと南アフリカとの2試合の親善試合を行う





トルコ（ケナン・イルディズ） - イルディズ率いるトルコもワールドカップ出場権を争う。まずはルーマニアとの対戦、勝利した場合はスロバキア対コソボの勝者との試合が控えている





アメリカ（ウェストン・マッケニー） - ベルギーとポルトガルとの2連戦







