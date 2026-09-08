ユヴェントスの中盤は今季リーグ戦の立ち上がりで半壊状態に陥っており、昨季の主力2人は負傷のため長期離脱を強いられることになった。マヌエル・ロカテッリ（外側半月板）は3～6か月の離脱となる見込みで、ケフラン・テュラム（膝蓋大腿症候群）は1月までピッチに立てない。 この2つの重傷に加え、ウェストン・マッケニーとパペ・サールにも筋肉系のトラブルが発生している。程度は軽いものの、ルチアーノ・スパレッティの選択にとっては厄介で問題となっており、中央MFとして残されているのはトゥーン・コープマイネルスとドウグラス・ルイスの2人だけだ。
AFP
翻訳者：
ユヴェントス、中盤が崩壊状態に：フリー選手市場とオウスの解決策、ヴィノーヴォで育った“小さなダービッツ”
フリーエージェントたち
そのため、ユヴェントスがこの数時間でフリーエージェント市場に目を向ける可能性もあるのではないか、という見方が出ている。そこには数多くのチャンスがあり、中には非常に魅力的なものもある。
例えば、フリーのMFの中には マルセロ・ブロゾヴィッチがいる。元インテル所属で、現在はアル・ナスルとの契約満了を受けてフリーとなっている。現在も獲得可能なプロフィールの中には、元ミランの イスマエル・ベナセルもいる。そのほか、いまだ無所属の選手としては、ポルトガル代表の レナト・サンチェス や、元ユヴェントスの ロベルト・ペレイラがいる。
内部案：オウス
内部の選択肢の中で興味深いのが、2005年生まれのアウグスト・セードルフ・オウスがトップチームに恒常的に昇格するプランだ。彼はルチアーノ・スパレッティ率いるチームの夏の親善試合にも参加している。 オウスはクラブの財産だ。幼い頃からヴィノーヴォで育ち、プリマヴェーラ時代にレッジャーナへレンタル移籍した時期を除けば、Next Gen、そしてコンティナッサまで歩んできた選手である。
オウスはボックス・トゥ・ボックス型のセントラルMFで、アンカーというよりインサイドハーフだ。ボール奪取力と前線への飛び出しを備えている。『セードルフ』の名を持つとはいえ、オウスの技術的、フィジカル的な特徴は、ユベントスの歴史を築いたもう1人のオランダ人、エドガー・ダーヴィッツにより近い。この難しい時期において、1月の移籍市場までの間、市場再開を待ちながら緊急事態をしのぐためのスパレッティにとっての解決策になり得る。
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