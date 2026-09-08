そのため、ユヴェントスがこの数時間でフリーエージェント市場に目を向ける可能性もあるのではないか、という見方が出ている。そこには数多くのチャンスがあり、中には非常に魅力的なものもある。





例えば、フリーのMFの中には マルセロ・ブロゾヴィッチがいる。元インテル所属で、現在はアル・ナスルとの契約満了を受けてフリーとなっている。現在も獲得可能なプロフィールの中には、元ミランの イスマエル・ベナセルもいる。そのほか、いまだ無所属の選手としては、ポルトガル代表の レナト・サンチェス や、元ユヴェントスの ロベルト・ペレイラがいる。