キエッリーニとオットリーニに加えてカルネヴァーリとマッサーラを据えたのは、長期的な安定の土台を築くためであり、新たなサイクルを始めるためだった。 就任からまだほんの数カ月の現幹部たちは、この数日で、ユヴェントスがここ数年の間に繰り返してきた激しい体制転換の結果として生じたあらゆる矛盾を、現場で確認している 。イメージしやすくするために、いくつか例を挙げると、ジェグロヴァ、ニコ・ゴンサレス、コープマイネルス、ガッティのゴールとアシスト。彼らは適切なオファーが届かなかったという理由だけで、この夏に退団しなかった選手たちだ。さらに、コロ・ムアニのひどいシーズン序盤。ジュントリが獲得し、その後コモッリが追いかけ、最終的にはカルネヴァーリが再び獲得したが、長い追跡劇は今のところゴール前では実を結んでおらず、そこにスパレッティの皮肉も重なっている。そして最後に、攻撃陣が得点できない一方で、ユーヴェを去ったほぼすべての攻撃的な選手たちが新天地でゴールを決めている という現実がある（ヴラホヴィッチ、オペンダ、リチナ、アジッチ、ダビド）。





「サッカーにはサイクルがある。頂点にいる時期もあれば、苦しむ時期もある。私たちの目標か？ 勝つことだ。おしゃべりに大した意味はない。最大限の結果を求めなければならない。スクデットとヨーロッパリーグを争うには、まだやるべきことが多い。簡単な大会ではないとはいえ、ヨーロッパリーグは私たちにとってチャンスになり得るし、そうなり得る。ユヴェントスが本来の水準より低いクラブになったなどと考えてはならない。私たちはひとつのサイクルの中にいる。困難もあるだろうし、再び頂点へ戻る可能性もある」と、カルネヴァーリは今朝、Radio Raiであらためて語った。 要するに、自らの歴史に見合う水準より低い状況に甘んじてしまっていることこそが、メンタル面において、ユヴェントスが何年も抜け出せずにいる最大の落とし穴だという印象だ。