ユヴェントスはサッスオーロ戦で敗れたものの、チーム内で公然たる危機が生じたわけではまだない。しかし、この一戦はルチアーノ・スパレッティ率いるチームが開幕から4節で露呈してきた一連の問題点を浮き彫りにした。3カ月の中断期間と移籍市場を経ても、今のユーヴェは昨季とまったく同じだという印象は拭えない。多くの選手が入れ替わったにもかかわらず、個性に乏しく、戦術的なアイデアは曖昧で実行も不十分。さらに技術面、メンタル面の両方で大きな限界を抱えるチームだ。 では順を追って、ユヴェントスの不振の現状を7つのポイントで見ていこう。なお、サッリのシーズン（2019-20）以降、4節終了時点でこのユヴェントスより勝ち点が少なかったのは2021年のアッレグリだけだった。スパレッティは勝ち点7を獲得しており、トゥドール（2025）より3少なく、モッタ（2024）とピルロ（2020）より1少ない。
翻訳者：
ユヴェントス、不振の現状を読み解く。うまくいっていない7つのポイント
守備陣
GKの問題は、ヴィカーリオがこの序盤数試合で、すでにディ・グレゴリオ以上の貢献ができることを示したことで解決した。しかしミラン戦、そしてとりわけサッスオーロ戦では、いくつかの限界と疑問点が浮き彫りになった。ブレーメルとルクミのコンビは、まだ連係面で息を合わせ、動きのシンクロを高める必要がある。一方でベンチではガッティが出番をうかがっているが、彼はスパレッティが好まないタイプのサッカー（ローブロックの活用比重が高いもの）に属している。サイドでは、チェリクがエネルギーをもたらした一方で、カンビアーゾは負傷の影響もあって、ここ2シーズン半にわたってそうであるように、いまだ謎めいた存在のままだ。一部の海外クラブの関心を引いた万能型のジョーカーは、まだ取り戻されていない。そして最後に、カルルがいる。彼は好パフォーマンスと、不安を抱かせるような空白の時間を繰り返しており、それはマペイ・スタジアムで起きた通りだ。
中盤
最も問題を抱え、なおかつロカテッリとテュラムの長期離脱で最も負傷者に苦しめられているのがこの部門だ。スパレッティに残されているのは、好調なシーズンの滑り出しを見せたドウグラス・ルイス、コープマイネルス、復帰したマッケニー（筋肉系の問題の後）、そしてサールだけだ。 ユヴェントスにとっての問題は、ドウグラス・ルイスとコープマイネルスが移籍市場の大半で売却を試みる（しかし不発に終わった）余剰戦力（しかも非常に高額）だったことにある。マッケニーはクラブワールドカップとワールドカップに挟まれた休みなしの2年間による細かな故障を抱えており、最後の補強であるサールはトッテナムの余剰戦力で、まともなプレシーズン調整もほとんどできないままトリノにやって来た。 つまりこの中盤は、何よりも出来事の積み重ねによって形作られたものだ（ブラジル人とオランダ人を売れなかったこと、より良い選手を獲得する難しさ）であり、フロントと監督の選択による部分は一部にすぎない。
サイドの選手たち
ユベントスはウイングで人数、質ともに充実しており、戦力の中で最も質の高い選手であるユルディズの長期離脱さえ補えると考えられるほどだ。復活したジェグロヴァ（ただしUEFAのリスト外）、本来の姿を取り戻したニコ・ゴンサレス（ただし彼についてもドウグラス・ルイス、コープマイネルスと同じことが言える）、常に好内容ながらゴール前での決定力を欠くコンセイソン、飛躍が期待される才能アラジベゴヴィッチ、そして計算できるボガ（ただし現在は負傷中）が、スパレッティに多くの選択肢を保証している。おそらく多すぎるほどで、交代でいくつかの判断ミスにつながるほどだ。 サッスオーロ戦では、コソボ代表のジェグロヴァが2ゴールを決めたことを見れば、彼の投入が的中したのは明らかだが、コンセイソンとニコ・ゴンサレスを同時に下げたこと（ジェグロヴァとヴォルテマーデを入れるため）には疑問が残る。下げるべきだったのは、影の薄かったコロ・ムアニだった可能性が高い。だがスパレッティはフランス人FWを使い続け、試合後には今後も彼を信頼していく考えを説明した。
FW陣
本当の問題はセンターフォワードにある。まず何より、ミリクを除けば、UEFAとセリエAの登録リスト外にいるため、潜在的なレギュラー候補2人のうち、誰一人として本物のセンターフォワードではない。コロ・ムアニはそうではない。彼は本物の1トップの周囲で動くことを好むタイプで、ユヴェントス加入後の最初の数カ月、ヴラホヴィッチと組んでプレーした際にもそうだったし、うまく機能していた。 ヴォルテマーデもそうではない。身長と体格に恵まれているにもかかわらず、彼はトップ下、あるいはセカンドトップとしてのプレーを好む。 リーグ開幕から悲惨な出来となっているコロ・ムアニについては、なぜユヴェントスの幹部3人までもが彼を追い続けたのか、疑問を抱かざるを得ない。最初はジュントリで、彼を最初にトリノへレンタルで連れてきた人物だった。次がコモッリで、彼をコンティナッサに呼び戻すことができなかった。そして最後がカルネヴァーリで、彼をかなりの額で獲得した。今のところ、報われない恋だ。
監督
「彼は並外れた監督で、間違いなく最高峰の一人だ。監督交代は私の考え方にはない。私たちは計画を立て、築き上げていかなければならない。そのためには時間を与え、忍耐を持つ必要がある。苦い結果も受け入れなければならないと分かったうえでね」。サッスオーロ戦敗戦の翌日、スパレッティについてカルネヴァーリはそう語った。 スパレッティは依然としてオーナー陣（エルカーンは彼を高く評価している）と経営陣の支持を受けているが、その猶予が無限ではないという感覚もある。 トリノ到着からほぼ1年が経った今も、スパレッティ率いるユヴェントスには、いまだ明確なアイデンティティーがなく、チームとしての個性もなく、試合のさまざまな局面をコントロールする力もない。それでも昨季は、最終的な失速前のいくつかの時期には、そうしたものを学び、落とし込める可能性を感じさせていた。 しかし今季のスタートは、スパレッティを1年前の状態へと逆戻りさせている。 そして彼自身も、この時点でプレーシステムについても含め、自らに問いを投げかけ始めなければならない。
調整期間
負傷者の多さ、しかも一部は重傷であることが、ユベントスの今季序盤に大きな影響を及ぼしている。原因はさまざまだ。外傷による負傷（ユルディズ）もあれば、以前から抱えていた筋肉系の問題（テュラム）もあり、さらに他での経験から持ち込まれた小さな不調（サール）もある。しかし、全体を見渡せば、ひとつの共通項を見いだせるかもしれない。つまり、ここ数年のユベントスが、セリエA全体で見ても平均的に最も負傷者の多いチームであり続けてきた要因のひとつは、コンティナッサで繰り返されてきた絶え間ない人事交代にもあると考えられる。というのも、上層部ではパラティチ、ケルビーニ、ジュントーリ、コモッリ、カルネヴァーリが次々に入れ替わり、ベンチでもアッレグリ、サッリ、ピルロ、再びアッレグリ、モッタ、トゥドール、スパレッティと指揮官が代わってきたのと同じように、ユベントスのフィジカルコーチという存在もまた、絶え間ない変化に翻弄される難しい経緯をたどってきた。2014年から2019年までのシモーネ・フォッレッティの5年間の後、2019年から現在までにロージ、ランツァート、ベルテッリ、再びフォッレッティ、コリネ、リチーニ、ペルトゥージオ、ラニャッチ、そして現在のシナッティが続いている。こうした絶え間ない変化が、プラスに働くはずはない。
首脳陣
キエッリーニとオットリーニに加えてカルネヴァーリとマッサーラを据えたのは、長期的な安定の土台を築くためであり、新たなサイクルを始めるためだった。 就任からまだほんの数カ月の現幹部たちは、この数日で、ユヴェントスがここ数年の間に繰り返してきた激しい体制転換の結果として生じたあらゆる矛盾を、現場で確認している 。イメージしやすくするために、いくつか例を挙げると、ジェグロヴァ、ニコ・ゴンサレス、コープマイネルス、ガッティのゴールとアシスト。彼らは適切なオファーが届かなかったという理由だけで、この夏に退団しなかった選手たちだ。さらに、コロ・ムアニのひどいシーズン序盤。ジュントリが獲得し、その後コモッリが追いかけ、最終的にはカルネヴァーリが再び獲得したが、長い追跡劇は今のところゴール前では実を結んでおらず、そこにスパレッティの皮肉も重なっている。そして最後に、攻撃陣が得点できない一方で、ユーヴェを去ったほぼすべての攻撃的な選手たちが新天地でゴールを決めている という現実がある（ヴラホヴィッチ、オペンダ、リチナ、アジッチ、ダビド）。
「サッカーにはサイクルがある。頂点にいる時期もあれば、苦しむ時期もある。私たちの目標か？ 勝つことだ。おしゃべりに大した意味はない。最大限の結果を求めなければならない。スクデットとヨーロッパリーグを争うには、まだやるべきことが多い。簡単な大会ではないとはいえ、ヨーロッパリーグは私たちにとってチャンスになり得るし、そうなり得る。ユヴェントスが本来の水準より低いクラブになったなどと考えてはならない。私たちはひとつのサイクルの中にいる。困難もあるだろうし、再び頂点へ戻る可能性もある」と、カルネヴァーリは今朝、Radio Raiであらためて語った。 要するに、自らの歴史に見合う水準より低い状況に甘んじてしまっていることこそが、メンタル面において、ユヴェントスが何年も抜け出せずにいる最大の落とし穴だという印象だ。
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