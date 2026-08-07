この合意で最も注目すべき点は、ルクミが金銭面で大幅に好条件のオファーを断る意思を示したことだ。報道によれば、ノッティンガム・フォレストは同選手に年間の手取りで約100万ユーロ多く支払う用意があったという。

しかし、報道によれば、コロンビア代表の同選手はユヴェントスと、ボーナス別でシーズンあたり250万ユーロの5年契約を受け入れることを決断した。クラブが自身の獲得に強い決意を示していたことに、同選手は大きな感銘を受けたという。このセンターバックにとっては、追加の金銭的な好条件よりもスポーツ面のプロジェクトの方が重要だった。より大きなクラブへの加入、欧州の舞台でプレーできること、そしてイタリアに残れることが、最終決断の決め手になった。