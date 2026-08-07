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ユヴェントス、ワールドカップのスターと個人条件で合意 プレミアリーグの強豪は獲得を逃す
ユヴェントス、ルクミとの合意に到達
ユヴェントスは、ボローニャのルクミ獲得に向けて大きく前進した。トリノの名門は、今夏の移籍について選手本人と原則合意に達することに成功している。
『Tuttosport』によると、ルクミは一貫して希望先リストの最上位にユヴェントスを置いてきた。チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドから調査段階の接触を受けながらも、ユヴェントスへの移籍を明確に最優先してきたという。ユヴェントスにとって、このコロンビア人の確保は戦力強化を進めるうえで大きな追い風となる。DFの加入が実現すれば、セリエAで実証済みのクオリティーと国際舞台での実績が最終ラインに加わることになる。
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プレミアリーグの巨額資金を拒否して
この合意で最も注目すべき点は、ルクミが金銭面で大幅に好条件のオファーを断る意思を示したことだ。報道によれば、ノッティンガム・フォレストは同選手に年間の手取りで約100万ユーロ多く支払う用意があったという。
しかし、報道によれば、コロンビア代表の同選手はユヴェントスと、ボーナス別でシーズンあたり250万ユーロの5年契約を受け入れることを決断した。クラブが自身の獲得に強い決意を示していたことに、同選手は大きな感銘を受けたという。このセンターバックにとっては、追加の金銭的な好条件よりもスポーツ面のプロジェクトの方が重要だった。より大きなクラブへの加入、欧州の舞台でプレーできること、そしてイタリアに残れることが、最終決断の決め手になった。
スパレッティ、ワールドカップのスターを優先へ
ルクミの評価は、先のワールドカップでの圧巻のパフォーマンスを受けて大きく高まった。特に重要なグループステージの一戦でクリスティアーノ・ロナウドを封じ、見る者に強い印象を残した。その際立った活躍は直ちにユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督の目を引いた。指揮官は新シーズンに向けて守備陣を強化するため、この屈強なDFを最優先補強候補とした。
ボローニャは当初、2800万ユーロの契約解除条項を設けてこの主力を守っていたが、その条項は7月中旬に失効した。現在、同クラブはこのセンターバックを最低でも2500万ユーロと評価しているが、契約状況のために難しい舵取りを迫られている。
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まもなく新たなアプローチが示される見通しだ
現在の最大の障害は、両クラブ間の交渉そのものにある。ルクミの契約は残り10カ月となっており、ボローニャは来夏にフリーで失うリスクを抱える以上、要求額を過度に引き上げることはできない。
ユヴェントスはすでに最初の1700万ユーロのオファーをロッソブルに素早く拒否されている。トリノのクラブは現在、ボローニャの姿勢を見極めるために新たなアプローチを準備している。評価額の差を埋めるため、ユヴェントスは同胞フアン・カバルを取引の一部に組み込む可能性がある。選手本人は明確に前向きであり、トリノでは合意がまもなく正式にまとまるとの静かな自信が広がっている。
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