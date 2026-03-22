ユヴェントスがスタジアムでつまずき、サッスオーロとの試合は1-1の引き分けに終わった。 話題となったのは、ホームチームのロカテッリが失敗したPKで、そのキッカーの座をめぐって、当初キックしようとしていたイリディズとロカテッリ自身の間で争いが生じた。この件についても、ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が記者会見で言及した。
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ユヴェントス、ロカテッリのPKについてスパレッティ監督が語る：「マレンマは狂っている。誰が蹴るべきか、君たちが決めてくれ。さもないと精神病院行きだ。さあ、国民投票でもしようじゃないか」
記者会見でのスパレッティ監督の再建
「PKの件については喜んで説明しますよ……でも、まずはその場面について普通に説明しましょう。PKを蹴ったのは誰ですか？ 前回、なぜロカテッリが蹴らなかったのか、なぜ別の選手が蹴ったのかと尋ねられましたね……デビッドが蹴りました……では、なぜ彼が蹴ったのですか？ イルディズが蹴りました……なぜですか？…… 今度はロカテッリに蹴らせている。なぜロカテッリが蹴ったんだ？」と、ユヴェントス対レッチェ戦で、まさにそのカナダ人選手が責任を引き受けてPKを失敗したエピソードを振り返り、監督は苛立ちを隠せない様子で語った。
「マレンマは狂ってる。どうすればいいか教えてくれよ、教えてくれなきゃ精神病院行きだ、みんな精神病院行きだ。なんでイルディズが蹴ったんだ？ボールは彼の手の中にあったのに…彼らがボールを奪ったのは、彼らが蹴りたいと思っている証拠だ。それからロカテッリと話したんだ。彼がやってきて『僕が蹴る』と言ったんだ。 だから？ 蹴りたいならお前が蹴れよ、お前がPKキッカーなんだから…『俺が蹴る』って？ よし、行けよ。俺がお前に蹴れって言ったって伝えろ。全く普通のことだった…そうでなければ協同組合でも作ろうか…誰がPKを蹴るべきか、また国民投票でもやるか…」。
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