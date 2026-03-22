「PKの件については喜んで説明しますよ……でも、まずはその場面について普通に説明しましょう。PKを蹴ったのは誰ですか？ 前回、なぜロカテッリが蹴らなかったのか、なぜ別の選手が蹴ったのかと尋ねられましたね……デビッドが蹴りました……では、なぜ彼が蹴ったのですか？ イルディズが蹴りました……なぜですか？…… 今度はロカテッリに蹴らせている。なぜロカテッリが蹴ったんだ？」と、ユヴェントス対レッチェ戦で、まさにそのカナダ人選手が責任を引き受けてPKを失敗したエピソードを振り返り、監督は苛立ちを隠せない様子で語った。





「マレンマは狂ってる。どうすればいいか教えてくれよ、教えてくれなきゃ精神病院行きだ、みんな精神病院行きだ。なんでイルディズが蹴ったんだ？ボールは彼の手の中にあったのに…彼らがボールを奪ったのは、彼らが蹴りたいと思っている証拠だ。それからロカテッリと話したんだ。彼がやってきて『僕が蹴る』と言ったんだ。 だから？ 蹴りたいならお前が蹴れよ、お前がPKキッカーなんだから…『俺が蹴る』って？ よし、行けよ。俺がお前に蹴れって言ったって伝えろ。全く普通のことだった…そうでなければ協同組合でも作ろうか…誰がPKを蹴るべきか、また国民投票でもやるか…」。