ユヴェントス、ロカテッリが4つの局面で欧州最高の選手に

前線へのパス数およびプログレッシブ・アクション（つまり、ボールを持ってのドリブルにより相手ゴールエリアに著しく接近できた回数）に関して、マヌエル・ロカテッリはPSGのヴィティーニャやファビアン・ルイス、バイエルンのキミッヒやパブロヴィッチ、さらにはモドリッチ、ロドリ、ペドリよりも優れている。 統計サイトDataMbのXアカウントで公開されたこの統計によると、ユヴェントスのキャプテンはこの分野で欧州トップクラスの選手の一人である。

今シーズンのリーグ戦最初の8試合（トゥドールとブランビッラが指揮を執った期間）において、ロカテッリは平均57.63本の成功パスと25.75本の前方パスを記録した。 その後、ルチアーノ・スパレッティ監督の下で行われた18試合では、成功したパス数は1試合あたり75.33本（+30%）、前方へのパスは36.72本（+43%）となり、最終3分の1エリアでの「パス成功数」トップ12にランクインした。スパレッティ監督の下で、ロカテッリはより前線に位置し、攻撃的なプレーを見せている。 DataMbによると、ロカテッリは欧州トップ5リーグのミッドフィールダーの中で、前進パス（9メートル以上前進させるパス）、前方へのパス、ロングパス、最終3分の1エリアへのパス数において1位、ボールタッチ数、パス成功数、ショートパス成功数で3位、1対1の勝率で4位となっている。