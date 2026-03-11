ユヴェントス、レヴァンドフスキ獲得に動く：バルセロナ残留の可能性は低い

ロベルト・レヴァンドフスキを最優先で狙っているのはミランだけじゃない。ポーランド人FWはバルセロナとの契約で難しい状況に陥っていて、シーズン終了後に自分の将来にとって非常に重要な決断を下さなきゃいけない。フリー移籍の可能性がまだすごく高いんだ。でも、どこへ行くんだろう？
マッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノの報道によると、ここ数日、ユベントスも獲得候補リストに加わった。ユベントスは、夏にルチアーノ・スパレッティ監督に、攻撃陣の頼れるフォワードを贈ろうとしている。
ロベルト・レヴァンドフスキを最優先で狙っているのはミランだけじゃない。ポーランド人FWはバルセロナとの契約で難しい状況に陥っていて、シーズン終了後に自分の将来にとって非常に重要な決断を下さなきゃいけない。フリー移籍の可能性がまだすごく高いんだ。でも、どこへ行くんだろう？
マッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノの報道によると、ここ数日、ユベントスも獲得候補リストに加わった。ユベントスは、夏にルチアーノ・スパレッティ監督に、攻撃陣の頼れるフォワードを贈ろうとしている。
レヴァンドフスキは、2026年6月30日にバルセロナとの契約が満了となるが、現在の契約には、2027年6月30日までの一方的かつ自動的な更新条項も盛り込まれていることを忘れてはならない。 両者間には紳士協定が結ばれており、ポーランド人選手はカタルーニャ側の選択を拒否する権利を有しているが、現時点ではその可能性はほぼ皆無と言える。
「近いうちに自分の将来を決める」とレヴァンドフスキは11月に発言していたが、今日に至るまでその決断は下されていない。元バイエルンとボルシア・ドルトムントのストライカーは、ピッチに集中し、可能な限り多くのトロフィーを獲得することに専念したいと考えている。その中には、彼にとって2度目となるチャンピオンズリーグ優勝も含まれており、それは彼の素晴らしいキャリアを締めくくるものとなるだろう。 1988年生まれの37歳の彼はまだ決断を下していないが、カタルーニャのクラブは、予期せぬ事態がない限り、更新条項を行使せず、彼をフリーで放出することを決定した。
以前から言われているように、ミランはポーランド人ストライカーを視野に入れていたが、モレットとロマーノによれば、ここ数週間でユヴェントスも獲得に動いているという。ユヴェントスの目標は、ドゥシャン・ヴラホヴィッチとの契約を更新し、オペンダとダヴィドを放出、そしてセルビア人選手に信頼性の高い別の9番を補強することだ。そこで、レヴァンドフスキの周囲に打診を行ったという。
現在、この話は非常に複雑な状況にあります。なぜなら、一方でレヴァンドフスキはまだ何をすべきか決めておらず、決断を急ぐつもりもない一方で、自分のキャリアをどのように終えるべきかを考えなければならないからです。 経済的な面というよりも、人生の選択としての意味合いが強い。この点に関しては、MLS（アメリカサッカーリーグ）のクラブとの接触が数多く記録されており、MLSではトップクラスの年俸が保証されるだけでなく、将来的に家族にとって重要な都市への移籍の可能性も秘めている。
そして、ユヴェントスにおけるレヴァンドフスキについて、おそらく偶然ではないが、今朝、偉大な元選手デビッド・トレゼゲが言及していた。フランス人はガゼッタ・デロ・スポルト紙（インタビュー全文はこちら）でヴラホヴィッチを批判し、ポーランド人選手の獲得を提案した。「私もヴラホヴィッチにもっと期待していた。 今年は負傷したが、トリノで5シーズン目を迎えても、彼が本当にユベントスにふさわしい9番であるかはまだ定かではない。私は37歳であっても、レヴァンドフスキをフリーで獲得するだろう。彼は別格の存在であり、ハーランドと並ぶ最後の真の9番の一人だ。もし機会があれば、私が自らトリノに連れて行くほどだ」