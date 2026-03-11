ユヴェントス、レヴァンドフスキ獲得に動く：バルセロナ残留の可能性は低い

ロベルト・レヴァンドフスキを最優先で狙っているのはミランだけじゃない。ポーランド人FWはバルセロナとの契約で難しい状況に陥っていて、シーズン終了後に自分の将来にとって非常に重要な決断を下さなきゃいけない。フリー移籍の可能性がまだすごく高いんだ。でも、どこへ行くんだろう？

マッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノの報道によると、ここ数日、ユベントスも獲得候補リストに加わった。ユベントスは、夏にルチアーノ・スパレッティ監督に、攻撃陣の頼れるフォワードを贈ろうとしている。