ユヴェントス、ルクミが全員を解放：ガッティ、カバル、ルガーニが退団へ

トゥットスポルトによると、ダニエレ・ルガーニにはモンツァ、サッスオーロ、ウディネーゼが関心を示している一方で、フェデリコ・ガッティについてはマルセイユ行きの可能性も軽視できないという。現時点でフランス勢のオファーは買い取りオプション付きのレンタルを上回っておらず、トリノの地元紙が強調するように、これはユヴェントス首脳陣の了承を得られる解決策ではない。 ナポリに関しては、チェルシーからブノワ・バディアシルを獲得するためにナポリが進めている交渉の行方次第となっている。確かなのは、1998年生まれのこのイタリア人センターバックの立場が依然として不安定だということだ。