ボローニャからのジョン・ルクミ獲得について、メディカルチェックと正式発表を待つユヴェントスは、守備陣に関して放出面でも動いている。 ダニエレ・ルガーニ、フェデリコ・ガッティ、フアン・カバルのうち少なくとも1人は退団する見通しだ。
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ユヴェントス、ルクミが全員を解放：ガッティ、カバル、ルガーニが退団へ
ルガーニとガッティ
トゥットスポルトによると、ダニエレ・ルガーニにはモンツァ、サッスオーロ、ウディネーゼが関心を示している一方で、フェデリコ・ガッティについてはマルセイユ行きの可能性も軽視できないという。現時点でフランス勢のオファーは買い取りオプション付きのレンタルを上回っておらず、トリノの地元紙が強調するように、これはユヴェントス首脳陣の了承を得られる解決策ではない。 ナポリに関しては、チェルシーからブノワ・バディアシルを獲得するためにナポリが進めている交渉の行方次第となっている。確かなのは、1998年生まれのこのイタリア人センターバックの立場が依然として不安定だということだ。
カバル
フアン・カバルについても同様で、今後数日以内にボローニャ行きが決まる可能性がある。ただし、これはルクミの取引とは切り離された別の話だ。『トゥットスポルト』によれば、この取引はレンタルの形でまとまる可能性があり、元ヴェローナ所属のコロンビア人選手もボローニャに対して前向きな姿勢を示している。
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