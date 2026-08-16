ユヴェントスが、自軍の守備陣を強化するうえで最も重要な補強をまとめた。ボローニャから加入するのは、1998年生まれのコロンビア人センターバック、ジョン・ルクミ。完全移籍での加入となる。
左利きのセンターバックである同選手は今日、契約書へのサインと正式発表に先立つメディカルチェックを受けるため、トリノに到着した。
ユヴェントスが、自軍の守備陣を強化するうえで最も重要な補強をまとめた。ボローニャから加入するのは、1998年生まれのコロンビア人センターバック、ジョン・ルクミ。完全移籍での加入となる。
左利きのセンターバックである同選手は今日、契約書へのサインと正式発表に先立つメディカルチェックを受けるため、トリノに到着した。
ルクミはこの数時間で、8月16日の日曜のうだるような初午後にコンティナッサへ到着し、すぐにJメディカルへ向かってフィジカルテストと通常のメディカルチェックを受けた。
すべてが順調に進めば、早ければ今日の夜にも正式発表が届く見込みだ。
ボローニャからルクミを獲得するため、ユベントスは最終的に1800万ユーロに加え、ボーナス200万ユーロのオファーを提示した。選手本人はすでに以前から、ボーナス込みでシーズン300万ユーロ、5年契約でのトリノ移籍に同意していた。
ユベントスを待つため、このコロンビア人選手はその間に届いた自身への5つものオファーを断っていた。一方で別件ではあるものの、よほどの驚きがない限り近くまとまる見通しなのが、フアン・カバルが逆のルートでボローニャへ向かう取引だ。形態は買取オプション付きのレンタルで、金額について交渉が続いている。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。