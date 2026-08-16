ユヴェントスが、自軍の守備陣を強化するうえで最も重要な補強をまとめた。ボローニャから加入するのは、1998年生まれのコロンビア人センターバック、ジョン・ルクミ。完全移籍での加入となる。

左利きのセンターバックである同選手は今日、契約書へのサインと正式発表に先立つメディカルチェックを受けるため、トリノに到着した。