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Goal.com
ライブ
lucumi juveGetty Images
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ユヴェントス、ルクミがトリノに到着　メディカルチェックを経て正式契約へ、移籍金の全容

ユヴェントス
ジョン・ルクミ
ボローニャ
セリエ A
移籍情報
フアン・カバル

コロンビア人DFが、スパレッティにとって守備陣の補強となる。

ユヴェントスが、自軍の守備陣を強化するうえで最も重要な補強をまとめた。ボローニャから加入するのは、1998年生まれのコロンビア人センターバック、ジョン・ルクミ。完全移籍での加入となる。

左利きのセンターバックである同選手は今日、契約書へのサインと正式発表に先立つメディカルチェックを受けるため、トリノに到着した。

  • Jメディカルにいる

    ルクミはこの数時間で、8月16日の日曜のうだるような初午後にコンティナッサへ到着し、すぐにJメディカルへ向かってフィジカルテストと通常のメディカルチェックを受けた。

    すべてが順調に進めば、早ければ今日の夜にも正式発表が届く見込みだ。



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  • 数字を前に、カバルは待つ。

    ボローニャからルクミを獲得するため、ユベントスは最終的に1800万ユーロに加え、ボーナス200万ユーロのオファーを提示した。選手本人はすでに以前から、ボーナス込みでシーズン300万ユーロ、5年契約でのトリノ移籍に同意していた。

    ユベントスを待つため、このコロンビア人選手はその間に届いた自身への5つものオファーを断っていた。一方で別件ではあるものの、よほどの驚きがない限り近くまとまる見通しなのが、フアン・カバルが逆のルートでボローニャへ向かう取引だ。形態は買取オプション付きのレンタルで、金額について交渉が続いている。

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