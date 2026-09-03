ジョン・ルクミがユヴェントスの新加入DFとして、Tuttosportのインタビューに応じ、昨季にボローニャの一員だった際、フランシスコ・コンセイソンと当事者になった出来事について語った。 「コンセイソンとのいざこざ？ いや、ああいうことはピッチに残るもので、そこで終わるものだよ。実際、けんかするつもりでやった瞬間は一度もなかった。試合直後にね。僕たちは話をして、彼にこう言ったんだ。『兄弟、何も起きていないよ』ってね。さらに『もしどこかで君に失礼なことをしてしまっていたなら、ごめん。悪意があってやったわけじゃないんだ』とも伝えた」。彼は？ 「彼らしい個性と際立つ品格を示しながら、こう返してくれた。『兄弟、何もなかったよ。あのことは気にしていない。自分の試合に集中していたからね』ってね。ああいうことは、まさにピッチの上に残るものなんだ。とはいえ、僕の側からはきちんと謝ったよ。時には気持ちの良くない状況が起きるし、誤解されることもあるからね。あの映像は助けにならなかったけど、すべてはそこで終わった。今ではとても良い関係だよ」。
AFP
翻訳者：
ユヴェントス、ルクミがコンセイソンとの口論を語る「今ではとても良い関係を築いている」
続いてルクミがスパレッティについて語った：「非常に要求の厳しい監督だ。常に勝利を求め、完璧なプレーを求め、そして自分のチームが非常に良い状態にあることを求める。だからその通りだ。『戦いに向かう』ことになるが、そのためのあらゆる手段はそろっている。1週間を通して、試合に最高のコンディションで臨めるように非常にハードに取り組んでいる。彼をリーダーとして見ているし、僕たちが到達したい目標により近づくためには、彼のすべての指示に従わなければならない」
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