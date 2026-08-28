アディン・リチナはクレモネーゼにますます近づいている。2007年生まれのドイツ人タレントは、直近の冬の移籍市場でユヴェントスに加入。ジャンルカ・ディ・マルツィオが伝えたところによると、完全レンタルの形でクレモネーゼへ移籍する見通しだ。





リチナはユヴェントスのトップチームとともにプレシーズンツアーをこなし、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けてきた。これは、ユヴェントスがこの若きMFを高く評価していることの表れだ。