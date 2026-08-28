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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ユヴェントス、リチーナはクレモネーゼ行きへ　移籍形態とユヴェントスが回避したナポリ行きのリスク

ユヴェントス
移籍情報
A. Licina

ユヴェントスの若き才能を期限付き移籍で獲得へ

アディン・リチナはクレモネーゼにますます近づいている。2007年生まれのドイツ人タレントは、直近の冬の移籍市場でユヴェントスに加入。ジャンルカ・ディ・マルツィオが伝えたところによると、完全レンタルの形でクレモネーゼへ移籍する見通しだ。


リチナはユヴェントスのトップチームとともにプレシーズンツアーをこなし、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けてきた。これは、ユヴェントスがこの若きMFを高く評価していることの表れだ。

  • ナポリなど、セリエAの複数クラブが完全移籍での獲得に動く関心を示していたにもかかわらず、ユベントスは引き続きその才能に賭けることを選んだ。 そのため見いだされた解決策はクレモネーゼへのレンタルで、この取引はすでに成立間近となっている。


    こうしてリチーナには、トリノに戻る前に、より継続的な出場機会を得て、プロの舞台で重要な出場時間を積み重ねるチャンスが開かれている。


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