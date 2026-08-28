アディン・リチナがクレモネーゼ移籍にますます近づいている。2007年生まれのドイツ人タレントは、この冬の移籍市場でユヴェントスに加入したばかりだが、ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、完全レンタルの形でグリジョロッソへ移る見通しだ。
リチナはユヴェントスのトップチームでプレシーズンツアーをこなし、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けた。これは、クラブがこの若いミッドフィールダーを高く評価していることの表れだ。
アディン・リチナがクレモネーゼ移籍にますます近づいている。2007年生まれのドイツ人タレントは、この冬の移籍市場でユヴェントスに加入したばかりだが、ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、完全レンタルの形でグリジョロッソへ移る見通しだ。
リチナはユヴェントスのトップチームでプレシーズンツアーをこなし、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けた。これは、クラブがこの若いミッドフィールダーを高く評価していることの表れだ。
ナポリなど、セリエAの複数クラブが完全移籍での獲得に乗り出す構えを見せていたにもかかわらず、ユベントスは引き続きその才能に賭けることを選んだ。 そのために見いだされた解決策がクレモネーゼへのレンタル移籍であり、この取引はすでに成立間近となっている。
これによりリチナには、トリノへ戻る前に、より継続的な出場機会を得て、プロの舞台で重要なプレー時間を積み重ねる可能性が開けた。
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