アディン・リチナがクレモネーゼ移籍にますます近づいている。2007年生まれのドイツ人タレントは、この冬の移籍市場でユヴェントスに加入したばかりだが、ジャンルカ・ディ・マルツィオによれば、完全レンタルの形でグリジョロッソへ移る見通しだ。





リチナはユヴェントスのトップチームでプレシーズンツアーをこなし、ルチアーノ・スパレッティの指導を受けた。これは、クラブがこの若いミッドフィールダーを高く評価していることの表れだ。