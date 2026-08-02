AFP
翻訳者：
ユヴェントス、ランダル・コロ・ムアニ獲得へ。セリエAのクラブがPSGと3800万ユーロの移籍合意に達し、メディカルチェック実施へ
メディカルチェックとプレシーズンツアーへのフライト
『Football Italia』によると、コロ・ムアニは土曜の夕方に空港に到着し、トリノでの大型補強に付きものの熱狂的な歓迎を受けた。その後、移籍完了に必要な一連の詳細なメディカルチェックを開始するため、クラブのJメディカル施設へと急いだ。移籍金総額は5000万ユーロとされている。クラブは、選手ができる限り早く新たなチームメートに溶け込めるよう、手続きを前倒しで進めている。
ユヴェントスにとっては時間が極めて重要であり、新戦力を来るセリエAシーズンに向けた戦術準備に加えたい考えだ。報道によれば、書類手続きとメディカルチェックが日曜までに完了すれば、コロ・ムアニはその夜にユヴェントスのプレシーズンツアーに向かうチームに帯同して出発する可能性がある。そうなれば、今後の親善試合に出場し、中盤やサイドの選手たちとの連係を深めることができる。
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5000万ユーロの合意内容
欧州の二大強豪による数週間にわたる熾烈な交渉の末、ビアンコネーリは一時的な解決策という当初の希望から方針転換し、フランス王者の要求を満たした。この契約は固定3800万ユーロに加え、最大1200万ユーロの追加条項で構成されており、現在の戦術的な構想の下で余剰戦力と見なされていたこのFWに対し、PSGが大きなリターンを得る形となる。
このブレイクスルーは、ユヴェントスが当初、FWをアリアンツ・スタジアムへ復帰させるために複数の異なる財政スキームを模索していた中で実現したものだ。イタリアのクラブは当初、買い取り義務付きレンタルを望み、即時の完全移籍には慎重な姿勢を見せていたが、競争の激化とPSGの強硬な姿勢により、戦略の変更を迫られた。その結果、クラブがこのフランス人選手を今後長期にわたって前線の中心として担えると信じていることを示す、大きな投資となった。
待望のビアンコネーリ復帰へ
この移籍により、ユヴェントスが複数の移籍市場にわたってコロ・ムアニを追い続けてきた長期化した移籍劇は終わりを迎えた。フランス人FWは、以前にクラブで実りある成功した期間を過ごしており、トリノのファンにとっては見慣れた存在である。2024-25シーズン後半には、レンタル移籍中にセリエA16試合で8ゴールをnetterした。
イタリアでの最初の在籍期間の後、コロ・ムアニは2025-26シーズンをプレミアリーグのトッテナム・ホットスパーでのレンタル移籍で過ごした。ロンドンでの時間は、欧州の別のトップリーグでさらなる経験をもたらした一方で、この移籍が完全移籍になることはなく、ユヴェントスが関心を再燃させる余地を残した。イングランドとフランスでの在籍期間を通じて彼の状況を注意深く見守ってきたビアンコネーリ首脳陣は、この夏こそ長期的な形でついに彼を確保する適切なタイミングだと判断した。
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ユヴェントス、積極補強を継続へ
コロ・ムアニの獲得は、ユベントスが今週まとめようとしている重要な補強案件の唯一のものではない。クラブは引き続きスカッドの刷新を進めている。ケリム・アラジベゴビッチは今晩トリノに到着し、バイエル・レバークーゼンから3500万ユーロでの移籍に向けてメディカルチェックを開始した。このダブル補強は莫大な資金投入を意味するとともに、移行期を経た後にイタリアサッカーの頂点で支配的な地位を取り戻す決意をユベントスが明確に示したものでもある。コロ・ムアニとアラジベゴビッチの両獲得によって、ユベントスは高いポテンシャルを持つタレントでピッチ上の重要なエリアを補強している。
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