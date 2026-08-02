欧州の二大強豪による数週間にわたる熾烈な交渉の末、ビアンコネーリは一時的な解決策という当初の希望から方針転換し、フランス王者の要求を満たした。この契約は固定3800万ユーロに加え、最大1200万ユーロの追加条項で構成されており、現在の戦術的な構想の下で余剰戦力と見なされていたこのFWに対し、PSGが大きなリターンを得る形となる。

このブレイクスルーは、ユヴェントスが当初、FWをアリアンツ・スタジアムへ復帰させるために複数の異なる財政スキームを模索していた中で実現したものだ。イタリアのクラブは当初、買い取り義務付きレンタルを望み、即時の完全移籍には慎重な姿勢を見せていたが、競争の激化とPSGの強硬な姿勢により、戦略の変更を迫られた。その結果、クラブがこのフランス人選手を今後長期にわたって前線の中心として担えると信じていることを示す、大きな投資となった。