ユヴェントスは公式声明で、ダミアン・コモリ前CEOが本日退任したと発表した。コモリ氏は2025年6月にクラブに入団していた。 クラブは彼の献身を感謝し、今後の活躍を祈念する。
後任にはジョヴァンニ・カルネヴァリがゼネラルマネージャーに就任するとすでに発表されており、オーナー陣は組織改革を継続中だ。
ユヴェントスは公式声明で、ダミアン・コモリ前CEOが本日退任したと発表した。コモリ氏は2025年6月にクラブに入団していた。 クラブは彼の献身を感謝し、今後の活躍を祈念する。
後任にはジョヴァンニ・カルネヴァリがゼネラルマネージャーに就任するとすでに発表されており、オーナー陣は組織改革を継続中だ。
ユヴェントスはスポーツ部門の新たな人材を検討中。中でも、パラティチ体制下でクラブを熟知する幹部マッテオ・トグノッツィが高く評価されている。ジョルジョ・キエッリーニも彼を支持している。
現在はリオ・アヴェのスポーツディレクターであり、アルフレド・ペドゥッラによると、マリナキスから傘下クラブ（ノッティンガム・フォレスト、リオ・アヴェ、オリンピアコス）のゼネラルマネージャー就任を打診されている。
コモリ氏の退任は、ユヴェントス現経営陣での唯一の異動ではない見込みだ。クラブに近い関係者は、フランソワ＝ジョゼフ・モデスト氏の退任も可能性があると明かす。契約解除の発表は早ければ数時間以内にあり得る。
昨年12月にジェノアから復帰したスポーツディレクター、マルコ・オットリーニの去就も検討中。現時点では残留が濃厚だが、状況は流動的で予期せぬ展開も残る。
ユヴェントスは、アル・イッティハドを退団した1967年生まれのスペイン人スポーツディレクター、ラモン・プラネス氏の招聘を検討している。プラネス氏は先日ミランとも接触していた。
もう1人の有力候補は、5月18日にマルセイユを退団しフリーのメフディ・ベナティア。さらに、マルセイユのクラブマネージャー、ジョヴァンニ・ロッシも候補に挙げられている。ロッシはサッスオーロ時代、カルネヴァリ氏と長年共に働いた経験を持つ。