ユヴェントスは公式声明で、ダミアン・コモリ前CEOが本日退任したと発表した。コモリ氏は2025年6月にクラブに入団していた。 クラブは彼の献身を感謝し、今後の活躍を祈念する。





後任にはジョヴァンニ・カルネヴァリがゼネラルマネージャーに就任するとすでに発表されており、オーナー陣は組織改革を継続中だ。