ユヴェントスは、ミレッティの年間コスト全額から解放されることも踏まえ、ベシクタシュへの移籍にゴーサインを出した。給与に加え、帳簿上の償却費の持ち分も考慮したものだ。この取引により、ユヴェントスはコスト総額を圧縮し、その資金を今後の移籍市場での動き、特にフランク・ケシエの加入に充てることができる。





8月27日中に、このMFはトルコ入りする見込みだ。その一方で、関係者は書類の最終調整を進めている。ベシクタシュ・パルクでミレッティはドゥシャン・ヴラホヴィッチと再会し、ヴィンチェンツォ・イタリアーノの指導を受けることになる。