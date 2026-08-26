ユヴェントスとベシクタシュの間で、ファビオ・ミレッティのトルコ移籍交渉はすでにまとまった。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるクラブは、このMF本人およびユヴェントスと合意に達している。
形式は買い取りオプション付きのレンタル移籍で、一定の条件が満たされた場合には買い取り義務に変わる可能性がある。
ユヴェントスとベシクタシュの間で、ファビオ・ミレッティのトルコ移籍交渉はすでにまとまった。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ率いるクラブは、このMF本人およびユヴェントスと合意に達している。
形式は買い取りオプション付きのレンタル移籍で、一定の条件が満たされた場合には買い取り義務に変わる可能性がある。
ユヴェントスは、ミレッティの年間コスト全額から解放されることも踏まえ、ベシクタシュへの移籍にゴーサインを出した。給与に加え、帳簿上の償却費の持ち分も考慮したものだ。この取引により、ユヴェントスはコスト総額を圧縮し、その資金を今後の移籍市場での動き、特にフランク・ケシエの加入に充てることができる。
8月27日中に、このMFはトルコ入りする見込みだ。その一方で、関係者は書類の最終調整を進めている。ベシクタシュ・パルクでミレッティはドゥシャン・ヴラホヴィッチと再会し、ヴィンチェンツォ・イタリアーノの指導を受けることになる。
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